***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2022 21:45
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde 1 Eylül 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Sn. Ali Rıza Esmen'den boşalan İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 24 Kasım 2022 tarihinden itibaren Sn. Hüseyin Çakmak vekalet edecektir.
Hüseyin Çakmak, Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2003 yılında mezun olmuş, 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Yönetim Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 2003 yılında aile şirketinde Satış Operasyon Yöneticisi olarak başlamış, 2006 yılına kadar bu görevine devam etmiştir.
2007 yılında katıldığı Yıldız Holding İnsan Kaynakları organizasyonunda sırasıyla 2007-2011 yılları arasında Ambalaj, Bilişim ve Gayrimenkul Grup Başkanlığı İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2011-2015 yılları arasında Gıda ve İçecek Grup Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürü, 2015-2019 yılları arasında Perakende Grup Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 2019-2020 yılları arasında Aydem Holding'te İnsan Kaynakları Grup Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra Şirketimize 2020 yılı Ağustos ayında Çalışan Deneyimi ve Yetenek Kazanımı Direktörü olarak katılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082062
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
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|Değişim
|: 0,04%
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|Açılış
|: 18,6900
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
18,5826
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|Değişim
|: 0,15%
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|: 19,4700
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|Önceki Kapanış
|: 19,3300
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18:051.051,01
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|: 1.051,01
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|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
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1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6248
|18,6272
|% 0,04
|
|Euro
|19,3801
|19,3951
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,4986
|22,6114
|% 0,47
|
|Frank
|19,6675
|19,7860
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,23
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.033
|7.105
|-1,00
|
|Yarım
|3.422
|3.474
|0,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.736
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,51
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,30
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Seans Raporu
18:05
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17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
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17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
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17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem