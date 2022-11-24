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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.11.2022 21:45
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizde 1 Eylül 2021 tarihinden bu yana görev yapmakta olan Sn. Ali Rıza Esmen'den boşalan İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine 24 Kasım 2022 tarihinden itibaren Sn. Hüseyin Çakmak vekalet edecektir.
Hüseyin Çakmak, Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2003 yılında mezun olmuş, 2006 yılında Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Yönetim Bilimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine 2003 yılında aile şirketinde Satış Operasyon Yöneticisi olarak başlamış, 2006 yılına kadar bu görevine devam etmiştir.
2007 yılında katıldığı Yıldız Holding İnsan Kaynakları organizasyonunda sırasıyla 2007-2011 yılları arasında Ambalaj, Bilişim ve Gayrimenkul Grup Başkanlığı İnsan Kaynakları Yöneticisi, 2011-2015 yılları arasında Gıda ve İçecek Grup Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürü, 2015-2019 yılları arasında Perakende Grup Başkanlığı İnsan Kaynakları Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 2019-2020 yılları arasında Aydem Holding'te İnsan Kaynakları Grup Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yaptıktan sonra Şirketimize 2020 yılı Ağustos ayında Çalışan Deneyimi ve Yetenek Kazanımı Direktörü olarak katılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082062


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