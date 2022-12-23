***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi'nin ("Global Tower") paylarının bir kısmının, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, piyasa koşullarına bağlı olarak, yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında halka arzına ilişkin hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Global Tower'ın mevcut esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyumunu sağlamak amacıyla tadili ve bu çerçevede mevzuatın öngördüğü gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimi yetkilendirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089516BIST