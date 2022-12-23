***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2022 17:39
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Kule Hizmet ve İşletmecilik Anonim Şirketi'nin ("Global Tower") paylarının bir kısmının, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, piyasa koşullarına bağlı olarak, yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında halka arzına ilişkin hazırlık çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Global Tower'ın mevcut esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyumunu sağlamak amacıyla tadili ve bu çerçevede mevzuatın öngördüğü gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için yönetimi yetkilendirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089516
BIST
18:055.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,56
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.447
|
5.457
En Düşük
5.371
18:0518,6885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0264
|Açılış
|: 18,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8230
|
18,7168
En Düşük
18,6140
18:0519,8659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0663
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9700
|
19,8754
En Düşük
19,7573
18:051.081,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,24
|Açılış
|: 1.081,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.075,03
|
1.083,71
En Düşük
1.072,82
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TERA
|12,10
|173.587
|% 10,00
|
|ULUSE
|215,60
|32.132.370
|% 10,00
|
|CRDFA
|4,62
|83.681.626
|% 10,00
|
|AHGAZ
|79,85
|20.567.923
|% 9,99
|
|PLTUR
|19,49
|70.597.438
|% 9,99
|
|UZERB
|189,00
|1.247.380
|% -10,00
|
|GLRYH
|12,04
|252.955.483
|% -9,95
|
|KAPLM
|123,90
|41.913.947
|% -9,83
|
|IDEAS
|41,80
|36.352.976
|% -9,60
|
|OTTO
|95,00
|3.952.845
|% -9,52
|
|THYAO
|141,80
|5.402.916.803
|% -0,21
|
|ENKAI
|30,70
|5.330.057.709
|% 9,96
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|PETKM
|19,63
|3.689.485.321
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,51
|4.672.717.377
|% 2,41
|
|ISCTR
|13,01
|3.434.955.153
|% 1,09
|
|SKBNK
|3,14
|743.542.735
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,11
|2.811.064.093
|% 0,33
|
|KRDMD
|18,32
|4.087.333.705
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6701
|18,6885
|% 0,14
|
|Euro
|19,8230
|19,8659
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,4704
|22,5831
|% 0,34
|
|Frank
|19,9555
|20,0757
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9522
|4,9770
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.801
|8,29
|
|Altın Gr.
|1.081
|1.082
|6,50
|
|Cumhuriyet
|7.265
|7.374
|-15,00
|
|Tam
|7.306
|7.376
|58,00
|
|Yarım
|3.538
|3.608
|30,00
|
|Çeyrek
|1.775
|1.804
|16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|14,28
|14,31
|0,16
|
|B. Petrol
|84,25
|84,25
|3,27
|