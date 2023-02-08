***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 09:31
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Ağustos 2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016, 25 Temmuz 2016 ve 23 Mart 2020 tarihlerinde yaptığı duyurular çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de ve New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikalarımız (ADR) da dahil olmak üzere Şirket payları ve Şirket bonolarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarının 1.000.000.000 TL olmasına karar vermişti. Şirketimiz Yönetim Kurulu bu defa, ilgili azami fon tutarının 1.250.000.000 TL'ye artırılmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111068
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,2422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0439
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2668
En Düşük
20,1288
10:421.139,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.139,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.140,02
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|24.909.261
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|952.635
|% 7,55
|
|KONYA
|3.168,50
|67.956.930
|% 6,88
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|CMBTN
|534,90
|24.081.432
|% 5,57
|
|EUHOL
|1,62
|754.814
|% -10,00
|
|ALMAD
|3,42
|1.450.218
|% -10,00
|
|YEOTK
|48,60
|14.670.252
|% -10,00
|
|PRDGS
|5,67
|1.228.150
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|766.682
|% -10,00
|
|ASELS
|47,70
|355.009.787
|% -9,92
|
|THYAO
|115,00
|295.934.361
|% -9,59
|
|SISE
|36,52
|250.606.899
|% -5,92
|
|EREGL
|35,64
|235.187.775
|% -5,16
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|EKGYO
|5,98
|102.981.606
|% -8,70
|
|YKBNK
|7,75
|118.811.584
|% -4,67
|
|AKBNK
|13,70
|172.901.118
|% -6,80
|
|GSRAY
|7,60
|81.595.605
|% -9,95
|
|AFYON
|8,35
|87.605.048
|% 6,51
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8295
|18,8330
|% 0,04
|
|Euro
|20,2363
|20,2422
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,6893
|22,8031
|% 0,39
|
|Frank
|20,3910
|20,5138
|% 0,26
|
|Riyal
|5,0033
|5,0284
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|10,28
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.140
|7,64
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.736
|7.791
|36,00
|
|Yarım
|3.780
|3.813
|18,00
|
|Çeyrek
|1.890
|1.906
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,17
|
|B. Petrol
|83,90
|83,90
|0,21
|