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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.02.2023 18:07
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizde Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Osman Yılmaz, 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Osman Yılmaz, finans alanında gerçekleştirdiği ilkler ve üstlendiği liderlik rolünün yanı sıra, TechFin şirketlerimizde ortaya koyduğu vizyon ile hem ülkemizin hem Turkcell'imizin finansal teknolojiler alanındaki dönüşümüne çok değerli katkılar sağlamıştır. Sevgili Osman Yılmaz'a yürüttüğü görevleri ve katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyorum." dedi.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111546


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