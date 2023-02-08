***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2023 18:07
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Osman Yılmaz, 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan "Osman Yılmaz, finans alanında gerçekleştirdiği ilkler ve üstlendiği liderlik rolünün yanı sıra, TechFin şirketlerimizde ortaya koyduğu vizyon ile hem ülkemizin hem Turkcell'imizin finansal teknolojiler alanındaki dönüşümüne çok değerli katkılar sağlamıştır. Sevgili Osman Yılmaz'a yürüttüğü görevleri ve katkıları için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılarının devamını diliyorum." dedi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111546
BIST
10:424.186
En Yüksek
|Değişim
|: -7,09%
|| -319,33
|Açılış
|: 4.482
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.482
En Düşük
4.186
10:4218,8362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8490
En Düşük
18,7965
10:4220,1972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,2706
En Düşük
20,1288
10:421.132,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,78
|Açılış
|: 1.132,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.142,15
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8204
|18,8362
|% 0,06
|
|Euro
|20,1908
|20,1972
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,6359
|22,7495
|% 0,16
|
|Frank
|20,3466
|20,4691
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0023
|5,0273
|% -0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|2,72
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|0,78
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.680
|7.744
|-11,00
|
|Yarım
|3.752
|3.790
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.876
|1.895
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|13,50
|13,52
|0,09
|
|B. Petrol
|83,98
|83,98
|0,29
|
Seans Raporu
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