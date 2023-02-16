***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz veya iştirakleri tarafından, Şirketimize, iştiraklerine ve yurt içi ve dışındaki diğer taraflara siber güvenlik ürünleri ve hizmetleri geliştirmek üzere bir şirket kurulmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114555BIST