***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2023 21:32
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz veya iştirakleri tarafından, Şirketimize, iştiraklerine ve yurt içi ve dışındaki diğer taraflara siber güvenlik ürünleri ve hizmetleri geliştirmek üzere bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114555
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0357
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.116,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.116,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,37
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8429
|18,8547
|% 0,03
|
|Euro
|20,1697
|20,1905
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,5618
|22,6749
|% -0,20
|
|Frank
|20,3010
|20,4233
|% -0,08
|
|Riyal
|5,0088
|5,0340
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,45
|
|Altın Gr.
|1.118
|1.118
|3,86
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.604
|7.670
|35,00
|
|Yarım
|3.715
|3.753
|17,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.877
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,74
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,18
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|85,41
|85,41
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
-
17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
-
17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem