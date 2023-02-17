***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2023 18:49
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde bulunan Ultia* Platformu'nun ("Ultia"), her türlü yazılım, alan adları, markalar ve patentleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketine yaptırılacak değerleme neticesinde, değerleme raporunda tespit edilecek değerden az olmamak üzere, grubumuzun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek girişimlere yatırım yapmak üzere kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından kurulan teknoloji odaklı Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş.'ye devrine karar verilmiş olup, iş bu devir ile Ultia'nın daha odaklı bir yapı ile desteklenerek pazarda etkin bir oyuncu haline gelebileceği ve yaratılacak sinerji ile Şirketimize stratejik ve finansal fayda sağlaması ve uzun vadeli değer yaratılması hedeflenmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır. *Ultia: Şirketlerin İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri Yönetimi vb. gibi iş süreçlerini dijitalleştirebilecekleri hazır modüller ya da tasarım yapılabilecek bir altyapı sunan uygulama geliştirme platformudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114928
BIST
18:055.027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 18,25
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
18:0518,8656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0183
|Açılış
|: 19,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
18:0520,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 20,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0176
18:051.116,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.116,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.117,85
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|21,78
|32.526.900
|% 10,00
|
|MRSHL
|566,50
|41.966.520
|% 10,00
|
|CMBTN
|674,30
|62.329.727
|% 10,00
|
|KONYA
|3.945,50
|256.046.303
|% 10,00
|
|CIMSA
|131,00
|1.038.132.161
|% 9,99
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|LIDER
|97,20
|21.392.904
|% -10,00
|
|RODRG
|63,20
|30.124.843
|% -9,97
|
|BVSAN
|40,84
|776.640.010
|% -9,96
|
|VKING
|32,82
|17.569.530
|% -8,93
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|THYAO
|141,30
|4.382.819.083
|% 0,93
|
|TUPRS
|624,00
|4.084.885.989
|% -1,02
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|KRDMD
|20,74
|5.359.480.187
|% 7,85
|
|EREGL
|45,14
|7.379.431.609
|% 1,44
|
|KOZAL
|26,48
|3.671.977.019
|% -94,96
|
|AKBNK
|15,99
|2.066.141.882
|% -0,68
|
|EKGYO
|7,39
|899.993.344
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8463
|18,8517
|% 0,02
|
|Euro
|20,1459
|20,1712
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6354
|22,7489
|% 0,46
|
|Frank
|20,2974
|20,4197
|% 0,10
|
|Riyal
|5,0169
|5,0421
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.118
|4,43
|
|Cumhuriyet
|7.518
|7.631
|-4,00
|
|Tam
|7.601
|7.668
|12,00
|
|Yarım
|3.714
|3.752
|6,00
|
|Çeyrek
|1.857
|1.876
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,77
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,20
|0,11
|
|B. Petrol
|82,92
|82,92
|-2,22
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59ODAS
Yüzde 5.76 oranında artışla 6.79 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 428, 813 adet işlem
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.16 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 016, 914 adet işlem
-
17:56IZMDC
Yüzde 9.19 oranında artışla 5.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 111, 017 adet işlem
-
17:55HALKB
Yüzde 4.07 oranında artışla 10.99 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 114, 237 adet işlem
-
17:54CANTE
Yüzde 4.43 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 708, 772 adet işlem