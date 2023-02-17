***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde bulunan Ultia* Platformu'nun ("Ultia"), her türlü yazılım, alan adları, markalar ve patentleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketine yaptırılacak değerleme neticesinde, değerleme raporunda tespit edilecek değerden az olmamak üzere, grubumuzun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek girişimlere yatırım yapmak üzere kurulan Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından kurulan teknoloji odaklı Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş.'ye devrine karar verilmiş olup, iş bu devir ile Ultia'nın daha odaklı bir yapı ile desteklenerek pazarda etkin bir oyuncu haline gelebileceği ve yaratılacak sinerji ile Şirketimize stratejik ve finansal fayda sağlaması ve uzun vadeli değer yaratılması hedeflenmiştir. Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamuya açıklanacaktır. *Ultia: Şirketlerin İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri Yönetimi vb. gibi iş süreçlerini dijitalleştirebilecekleri hazır modüller ya da tasarım yapılabilecek bir altyapı sunan uygulama geliştirme platformudur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114928BIST