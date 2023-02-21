***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Finansal Planlama ve Analiz Direktörü olarak görev yapmakta olan Kamil Kalyon, 1 Mart 2023 tarihinden geçerli olmak üzere mevcut görevine ek olarak Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekalet edecektir. Kamil Kalyon profesyonel iş yaşamına 1996 yılında Ernst & Young Türkiye (EY) Vergi departmanında başlamıştır. On iki yıl süren EY kariyerinde birçok stratejik projede rol almış ve Şirkette son olarak Kıdemli Müdür pozisyonunda çalışmıştır. 2008-2012 yılları arasında bilgi teknolojileri sektöründe faaliyet gösteren Kont Bilişim Şirketler Grubunda Finans Direktörü görevini üstlenmiştir. 2012 yılında OMV Petrol Ofisi A.Ş.'de Vergi Direktörü olarak göreve başlayan Kalyon, bu görevi dört yıl sürdürmüştür. Kamil Kalyon, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye Aralık 2016'da Vergi ve Grup Raporlama Direktörü olarak katılmış olup, Şubat 2021'den bu yana Şirketimizde Finansal Planlama ve Analiz Direktörü olarak görev yapmaktadır.Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Kamil Kalyon, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahiptir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115494BIST