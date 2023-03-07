***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası", 1 Ekim 2023 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yenilenmiş olup, sigortanın toplam sorumluluk limiti şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121320BIST