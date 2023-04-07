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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2023 21:24
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile imzaladığı ve 27 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olan GSM (2G) İmtiyaz Sözleşmesi'nin süresinin uzatılmasına ilişkin olarak yasal süresi içinde Şirketimizce yapılan başvuru üzerine BTK, "GSM İmtiyaz Sözleşmeleri ve GSM 1800 İmtiyaz Sözleşmesinin Süre Uzatım Koşullarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde GSM İmtiyaz Sözleşmesinin süresinin 30 Nisan 2029 tarihine kadar uzatılmasına ve 900 MHz bandında Turkcell'e tahsisli frekansların kullanımına devam edilmesine karar verildiğini Şirketimize yazılı olarak bildirmiştir. İlgili usul ve esaslar çerçevesinde, süre uzatım bedeli 120 milyon Avro (+ 21,6 milyon Avro KDV) olarak belirlenmiştir. Söz konusu süre uzatım bedelinin peşinatına ve KDV'nin tamamına tekabül eden toplam 81,6 milyon Avro karşılığı 1,7 milyar TL tutarındaki ödeme bugün peşin olarak gerçekleştirilmiş olup, kalan bedel 31,1 milyon Avro tutarında iki eşit taksitle (30 Nisan 2024 ve 30 Nisan 2025 tarihlerinde olmak üzere) 2 yıl içinde ödenecektir. Ödemeyi takiben yasal onay süreçlerinin tamamlanması ve GSM İmtiyaz Sözleşmesi'nin süresinin uzatılması kapsamında tadil sözleşmelerinin imzalanması öngörülmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler önümüzdeki dönemlerde kamuyla paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134152


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Yarım 4.160 4.216 26,00  
Çeyrek 2.080 2.108 13,00  
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