***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan ve The U.S. Securities and Exchange Commission'a ("SEC") sunulan yıllık faaliyet raporu 20-F web sitemizde https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142425BIST