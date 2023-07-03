***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.07.2023 10:51
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde bulunan Ultia Platformu'nun tüm fikri mülkiyet haklarının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketinin belirlediği değerden az olmayacak şekilde 40,3 milyon TL+KDV bedel karşılığında, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından kurulan Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş.'ye satışı 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.
* Ultia Platformu: Şirketlerin İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri Yönetimi vb. gibi iş süreçlerini dijitalleştirebilecekleri hazır modüller ya da tasarım yapılabilecek bir altyapı sunan uygulama geliştirme platformudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163278
BIST
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14:215.963
En Düşük
|Değişim
|: 3,54%
|| 203,66
|Açılış
|: 5.867
|
|Önceki Kapanış
|: 5.759
|
5.867
En Yüksek
5.996
14:2126,0831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1950
|Açılış
|: 26,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1896
En Düşük
25,5349
14:2128,4264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2935
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3500
|
28,7462
En Düşük
27,1063
14:211.603,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,33
|Açılış
|: 1.603,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.597,99
|
1.611,06
En Düşük
1.573,80
BIST En Aktif Hisseler14:21
|ZEDUR
|49,36
|15.146.710
|% 9,98
|
|BVSAN
|56,30
|91.550.673
|% 9,96
|
|MEDTR
|39,04
|30.083.585
|% 8,57
|
|FORTE
|30,54
|214.090.558
|% 8,30
|
|IDEAS
|36,14
|20.177.653
|% 7,62
|
|INGRM
|580,00
|11.416.369
|% -6,47
|
|MARKA
|9,69
|17.005.416
|% -2,71
|
|PAMEL
|129,60
|181.675.257
|% -2,70
|
|KUVVA
|35,60
|955.306
|% -1,93
|
|OTTO
|171,00
|2.414.859
|% -1,16
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|ALFAS
|450,70
|511.422.937
|% 1,85
|
|CWENE
|171,30
|507.848.750
|% 1,00
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|OYAKC
|43,50
|497.796.755
|% 4,37
|
|ASTOR
|70,95
|3.763.857.138
|% 6,77
|
|IMASM
|15,09
|500.779.373
|% 0,07
|
|AKFYE
|11,58
|272.527.947
|% 2,93
|
|MOBTL
|3,65
|79.697.350
|% 3,69
|
|EUREN
|13,50
|231.878.124
|% 1,12
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0773
|26,0831
|% 0,75
|
|Euro
|28,4169
|28,4264
|% 1,04
|
|Sterlin
|32,9545
|33,1198
|% 0,58
|
|Frank
|28,8949
|29,0689
|% 0,32
|
|Riyal
|6,9303
|6,9651
|% 0,71
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.913
|-6,98
|
|Altın Gr.
|1.604
|1.604
|6,30
|
|Cumhuriyet
|10.671
|10.832
|-17,00
|
|Tam
|10.610
|10.896
|-16,71
|
|Yarım
|5.159
|5.289
|-35,00
|
|Çeyrek
|2.587
|2.645
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,78
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,09
|0,12
|
|B. Petrol
|75,89
|75,89
|0,48
|
Seans Raporu
14:21
daha fazla
-
14:36AKENR
Yüzde 7.87 oranında artışla 4.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 433, 992 adet işlem
-
14:35OYLUM
Yüzde 6.53 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 130, 637 adet işlem
-
14:34VAKFN
Yüzde 9.39 oranında artışla 5.59 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 974, 878 adet işlem
-
14:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TOASO, AKBNK
-
14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 187, 45 artarak (% 3.62 ) 5, 364