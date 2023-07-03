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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.07.2023 10:51
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17 Şubat 2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. bünyesinde bulunan Ultia Platformu'nun tüm fikri mülkiyet haklarının, Sermaye Piyasası Kurulu lisanslı bir değerleme şirketinin belirlediği değerden az olmayacak şekilde 40,3 milyon TL+KDV bedel karşılığında, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından kurulan Ultia Teknoloji Yazılım ve Uygulama Geliştirme Ticaret A.Ş.'ye satışı 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.
* Ultia Platformu: Şirketlerin İnsan Kaynakları, Müşteri İlişkileri Yönetimi vb. gibi iş süreçlerini dijitalleştirebilecekleri hazır modüller ya da tasarım yapılabilecek bir altyapı sunan uygulama geliştirme platformudur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1163278


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Tam 10.610 10.896 -16,71  
Yarım 5.159 5.289 -35,00  
Çeyrek 2.587 2.645 -17,00  
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Gümüş Gr. 19,07 19,09 0,12  
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