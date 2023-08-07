***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Şirketimizin China Development Bank ("CDB") ile imzaladığı 500 milyon Avro tutarlı kredi paketinin bugüne kadar 342,4 milyon Avro'su kullanılmıştır. Geri kalan 157,6 milyon Avro tutarlı kredinin kullanım süresi 31 Mart 2024'e uzatılmış olup, kredi faizinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Ek olarak, kredi paketi için geri ödeme planı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.TaksitÖdeme TarihiAnapara Geri Ödeme Oranı1 10.10.2023 Toplam kredinin %1,25'i2 10.04.2024 Kullanılan kredinin %1,3'ü3 10.10.2024Kullanılan kredinin %2,50'si4 10.04.2025Kullanılan kredinin %2,50'si5 10.10.2025Kullanılan kredinin %10,1'i6 10.04.2026Kullanılan kredinin %10,1'i7 10.10.2026Kullanılan kredinin %10,1'i8 10.04.2027Kullanılan kredinin %15,2'si9 10.10.2027Kullanılan kredinin %15,2'si10 10.04.2028Kullanılan kredinin %15,2'si11 07.08.2028 (Final)Kullanılan kredinin kalan miktarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181770BIST