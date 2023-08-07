***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.08.2023 20:17
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Şirketimizin China Development Bank ("CDB") ile imzaladığı 500 milyon Avro tutarlı kredi paketinin bugüne kadar 342,4 milyon Avro'su kullanılmıştır. Geri kalan 157,6 milyon Avro tutarlı kredinin kullanım süresi 31 Mart 2024'e uzatılmış olup, kredi faizinde bir değişiklik bulunmamaktadır. Ek olarak, kredi paketi için geri ödeme planı aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
Taksit
Ödeme Tarihi
Anapara Geri Ödeme Oranı
1 10.10.2023 Toplam kredinin %1,25'i
2 10.04.2024 Kullanılan kredinin %1,3'ü
3 10.10.2024
Kullanılan kredinin %2,50'si
4 10.04.2025
Kullanılan kredinin %2,50'si
5 10.10.2025
Kullanılan kredinin %10,1'i
6 10.04.2026
Kullanılan kredinin %10,1'i
7 10.10.2026
Kullanılan kredinin %10,1'i
8 10.04.2027
Kullanılan kredinin %15,2'si
9 10.10.2027
Kullanılan kredinin %15,2'si
10 10.04.2028
Kullanılan kredinin %15,2'si
11 07.08.2028 (Final)
Kullanılan kredinin kalan miktarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181770
BIST