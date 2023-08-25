***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Yatırımcı İlişkileri & Kurumsal Finansman Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Ali Serdar Yağcı, 31 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. Sayın Yağcı'ya Şirketimize sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki iş yaşamında başarılar diliyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189642BIST