***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.09.2023 14:45
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15 Mart 2019 tarihinden bu yana Turkcell Genel Müdürü olarak görev yapan Murat Erkan, 11 Eylül 2023 tarihinden geçerli olmak üzere görevinden ayrılma kararı almıştır. 15 yılı aşkın süredir Turkcell Grubu bünyesinde üst düzey görevler üstlenen ve başarılı çalışmalara imza atan Murat Erkan'a bugüne dek sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor bundan sonraki iş ve özel yaşamında başarılar diliyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193708
BIST
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16:588.171
En Düşük
|Değişim
|: -1,85%
|| -153,93
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.169
En Yüksek
8.404
16:5826,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0453
|Açılış
|: 26,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
16:5828,9030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1734
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
16:581.664,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.664,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler16:57
|RYGYO
|23,76
|102.517.184
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,66
|80.743.899
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|2.358.584
|% 10,00
|
|YBTAS
|80.300,00
|2.377.201
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|1.278.292
|% 10,00
|
|ONCSM
|213,30
|84.324.492
|% -10,00
|
|OFSYM
|91,80
|217.942.083
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|532.644.686
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,61
|1.196.651.514
|% -9,70
|
|ULAS
|20,60
|11.308.252
|% -9,65
|
|KOZAL
|33,04
|8.346.674.558
|% 6,86
|
|KZGYO
|47,32
|5.574.782.132
|% 6,62
|
|THYAO
|236,70
|5.371.689.457
|% -2,71
|
|ENKAI
|35,38
|5.063.051.502
|% 3,33
|
|ISCTR
|23,14
|4.745.294.324
|% -6,32
|
|ZOREN
|5,10
|2.541.105.391
|% 0,20
|
|EKGYO
|9,10
|3.439.701.817
|% -4,01
|
|SKBNK
|5,73
|1.592.336.607
|% 3,80
|
|KOZAL
|33,04
|8.346.674.558
|% 6,86
|
|KLGYO
|3,34
|760.688.710
|% 0,00
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8702
|26,8887
|% 0,19
|
|Euro
|28,8917
|28,9046
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,5781
|33,7465
|% 0,66
|
|Frank
|30,0220
|30,2029
|% 0,31
|
|Riyal
|7,1441
|7,1799
|% 0,15
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,57
|
|Cumhuriyet
|11.314
|11.485
|36,00
|
|Tam
|11.063
|11.143
|34,00
|
|Yarım
|5.549
|5.595
|19,00
|
|Çeyrek
|2.766
|2.797
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,93
|19,95
|0,15
|
|B. Petrol
|90,95
|90,95
|0,30
|
Seans Raporu
16:57
daha fazla
-
17:12IZENR
Yüzde -6.43 oranında düşüşle 60.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 840, 540 adet işlem
-
17:11ANGEN
Yüzde -5.31 oranında düşüşle 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 808, 397 adet işlem
-
17:10ATATP
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 37.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 051, 750 adet işlem
-
17:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -109, 52 kaybederek (% -1.50 ) 7, 185
-
17:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RYGYO, LINK, QNBFL, SARKY, TMSN, HURGZ, BOSSA, ISKUR, GWIND, SONME