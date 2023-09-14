***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2023 19:20
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olarak Sn. Şenol Kazancı'nın seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Bülent Aksu'nun yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Ayşe Nur Bahçekapılı'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve, Şirketimiz Genel Müdürü olarak Sn. Bülent Aksu'nun atanmasına
karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195165
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|ELITE
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|AVHOL
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|30.469.847
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|BRYAT
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|ISATR
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|AYCES
|433,70
|297.631.422
|% -9,98
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|TDGYO
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|26.207.339
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|KZGYO
|35,60
|1.143.239.769
|% -9,96
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|SASA
|49,50
|8.282.694.075
|% -0,40
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|SISE
|56,60
|8.077.504.169
|% 2,44
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|THYAO
|238,50
|7.849.781.075
|% 2,93
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|ISCTR
|21,62
|6.139.423.484
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|KOZAL
|31,22
|6.111.881.619
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|YKBNK
|16,14
|4.697.145.820
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|ISCTR
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|ZOREN
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|KATMR
|2,01
|546.416.657
|% -3,37
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|EKGYO
|8,61
|1.964.048.436
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|18:05
|Alış
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|Dolar
|26,9351
|26,9412
|% 0,02
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|Euro
|28,7292
|28,7545
|% -0,57
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|Sterlin
|33,3496
|33,5168
|% -0,59
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|Frank
|29,9499
|30,1303
|% -0,24
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|Riyal
|7,1606
|7,1965
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.910
|1.910
|1,61
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|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|1,85
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|Cumhuriyet
|11.217
|11.387
|-65,00
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|Tam
|11.005
|11.117
|12,00
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|Yarım
|5.519
|5.582
|6,00
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|Çeyrek
|2.751
|2.791
|3,00
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|Gümüş.Ons
|22,67
|22,70
|-0,15
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|Gümüş Gr.
|19,62
|19,64
|-0,15
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|B. Petrol
|93,71
|93,71
|1,83
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