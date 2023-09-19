***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.11.2022, 21.02.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na halihazırda görevi vekaleten yürüten Sn. Kamil Kalyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na halihazırda görevi vekaleten yürüten Sn. Hüseyin Çakmak atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196312BIST