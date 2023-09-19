***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.09.2023 22:54
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.11.2022, 21.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na halihazırda görevi vekaleten yürüten Sn. Kamil Kalyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na halihazırda görevi vekaleten yürüten Sn. Hüseyin Çakmak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196312
BIST
'
18:057.784
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 103,65
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.804
18:0527,0256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0208
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,0256
En Düşük
26,9866
18:0528,9079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0658
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9079
En Düşük
28,8121
18:051.677,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,28
|Açılış
|: 1.677,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
|
1.678,64
En Düşük
1.676,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|891,00
|53.021.836
|% 10,00
|
|CVKMD
|444,40
|726.219.647
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|47.117.127
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|15.076.137
|% 10,00
|
|KNFRT
|21,34
|161.798.591
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|162.109.136
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|152.420.300
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,32
|639.716.285
|% -8,17
|
|BRSAN
|720,50
|2.416.204.407
|% -7,63
|
|ALCAR
|942,40
|481.488.584
|% -5,59
|
|THYAO
|218,60
|8.850.216.170
|% 0,23
|
|SAHOL
|55,95
|8.326.713.008
|% 0,27
|
|TUPRS
|144,90
|6.383.594.224
|% 4,62
|
|ASTOR
|136,40
|4.541.317.059
|% 4,12
|
|SISE
|52,05
|3.941.499.438
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,89
|2.237.013.771
|% -2,71
|
|ZOREN
|4,67
|891.367.795
|% 1,74
|
|YKBNK
|16,11
|3.000.887.529
|% 1,07
|
|SKBNK
|5,58
|1.030.682.154
|% -3,12
|
|ISCTR
|22,02
|3.500.935.434
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0052
|27,0294
|% 0,09
|
|Euro
|28,8151
|28,9031
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,3811
|33,5485
|% 0,01
|
|Frank
|29,9823
|30,1629
|% 0,04
|
|Riyal
|7,1816
|7,2177
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|11.330
|11.501
|32,00
|
|Tam
|11.047
|11.177
|11,00
|
|Yarım
|5.540
|5.612
|6,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.806
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,13
|20,18
|0,01
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 62 artarak (% 0.74 ) 6, 755
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CVKMD, ETYAT, ARZUM, VKFYO, ELITE, TETMT, OYAYO, ESCOM, MIATK, CEOEM
-
17:59
NIBAS, ONCSM, UNLU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
GLRYH, INGRM, SRVGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 174 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 44 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem