***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.11.2023 16:52
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, ABD Sermaye Piyasası (SEC) Kanunu'nun 10 D-1 kuralı ve NYSE tarafından yayınlanan uygulama kuralları uyarınca Performans Bazlı Fayda Geri Alım (İstirdat) Politikası'nın kabul edilmesine, İstirdat Politikası ile bağlantılı olarak Denetim Komitesi Çalışma Esaslarının tadiline
karar vermiştir. İlgili Politika ve Çalışma Esasları ekte bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215095
BIST
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18:057.845
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,22
|Açılış
|: 7.874
|
|Önceki Kapanış
|: 7.868
|
7.819
En Yüksek
7.919
18:0528,4998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0603
|Açılış
|: 28,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4900
|
28,6403
En Düşük
28,3567
18:0530,4976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0121
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6859
En Düşük
30,4009
18:051.799,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -8,73
|Açılış
|: 1.799,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.808,37
|
1.819,97
En Düşük
1.793,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|22,44
|155.269.539
|% 10,00
|
|SNPAM
|111,10
|16.062.550
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.023,00
|6.900.135
|% 10,00
|
|MERIT
|72,60
|50.505.707
|% 10,00
|
|ELITE
|59,40
|187.347.589
|% 10,00
|
|DITAS
|19,83
|5.120.897
|% -34,60
|
|YONGA
|62,55
|4.428.417
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.377,00
|63.291.935
|% -10,00
|
|TARKM
|774,50
|1.605.610.416
|% -9,99
|
|KSTUR
|2.046,00
|7.063.698
|% -9,99
|
|THYAO
|226,00
|7.237.438.330
|% -0,09
|
|TUPRS
|149,00
|4.524.364.036
|% -2,74
|
|TABGD
|163,00
|3.280.574.280
|% 1,81
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|MIATK
|690,00
|2.499.488.237
|% 1,77
|
|EKGYO
|6,86
|1.563.908.849
|% 1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.076.797.858
|% -0,18
|
|ISCTR
|21,60
|2.903.280.450
|% -1,82
|
|YKBNK
|17,37
|2.016.721.082
|% -1,70
|
|PETKM
|20,64
|2.206.977.999
|% 1,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4972
|28,5037
|% 0,23
|
|Euro
|30,4902
|30,4997
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,9478
|35,1231
|% -0,14
|
|Frank
|31,5223
|31,7122
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5751
|7,6131
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,48
|22,51
|% 0,66
|
|Platin
|897,74
|899,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.062,74
|1.068,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,56
|82,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.963,45
|1.963,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:57DESA
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17:56
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