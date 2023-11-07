***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, ABD Sermaye Piyasası (SEC) Kanunu'nun 10 D-1 kuralı ve NYSE tarafından yayınlanan uygulama kuralları uyarınca Performans Bazlı Fayda Geri Alım (İstirdat) Politikası'nın kabul edilmesine, İstirdat Politikası ile bağlantılı olarak Denetim Komitesi Çalışma Esaslarının tadilinekarar vermiştir. İlgili Politika ve Çalışma Esasları ekte bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215095BIST