***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2023 18:10
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turkcell Finansman A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer alacağı yapıda, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonları tarafından, 1.000.000.000 TL'ye kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ("VDMK") ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227510
BIST
'
18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,01
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0341
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
18:0531,9902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0286
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
18:051.903,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,60
|Açılış
|: 1.903,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.894,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|49,50
|84.329.001
|% 10,00
|
|QNBFL
|858,00
|12.519.824
|% 10,00
|
|ISGSY
|23,76
|58.460.860
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|121.764.458
|% 9,99
|
|QNBFB
|283,75
|8.564.994
|% 9,98
|
|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
|
|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
|
|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|4.590.000
|% -10,00
|
|SURGY
|35,68
|739.974.694
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% -1,39
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 2,73
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 1,63
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,28
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1211
|29,1265
|% 0,12
|
|Euro
|31,9731
|31,9902
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,7992
|36,9837
|% -0,30
|
|Frank
|33,6760
|33,8788
|% 0,03
|
|Riyal
|7,7424
|7,7812
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|964,04
|966,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.207,27
|1.212,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,88
|79,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,13
|2.033,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULUFA
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 780, 104 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 7, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 55, 775.00 milyon TL de
-
17:58SKYMD
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 552, 435 adet işlem
-
17:57BSOKE
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 12.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 740 adet işlem
-
17:56USAK
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 10.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 326 adet işlem