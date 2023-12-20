***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turkcell Finansman A.Ş.'nin kaynak kuruluş olarak yer alacağı yapıda, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi'nin kurucusu olduğu Varlık Finansmanı Fonları tarafından, 1.000.000.000 TL'ye kadar Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ("VDMK") ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227510BIST