***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2023 18:10
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı görevine mevcut Genel Müdür Yardımcısı yerine Mustafa Demirhan atanmıştır. Organizasyonda çeviklik ve yalınlık sağlamak amacıyla İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı ile Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı kaldırılmış olup, İnsan ve İş Destek Genel Müdür Yardımcılığı oluşturulmuş, bu pozisyona Erkan Durdu atanmıştır. Mustafa Demirhan, lisans eğitimini 2001 yılında tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden, yüksek lisans derecesini ise 2003 yılında Rutgers Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü'nden almıştır. İş yaşamına 2003 yılında Intel'de araştırma ve geliştirme mühendisi olarak adım atmış olan Mustafa Demirhan, 2007 yılına kadar 14 patente imza atmıştır. 2007 yılında Microsoft'ta akıllı telefon yazılımları üzerine çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Microsoft'un ilk başarılı bulut bilişim ürünü olan Microsoft 365, ve sonrasında da Microsoft Azure projelerinde yöneticilik görevini üstlenmiştir. 2018 yılında Google'da açık kaynak bulut bilişim projelerinde yöneticilik yapmış, 2021 yılında tekrar Microsoft'a dönerek siber güvenlik alanında kritik projeler yönetmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227511
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|12.519.824
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|ISGSY
|23,76
|58.460.860
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|DOFER
|26,64
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|QNBFB
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|8.564.994
|% 9,98
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|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
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|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
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|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
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|ISBTR
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|4.590.000
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|SURGY
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|739.974.694
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|THYAO
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|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
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|AKBNK
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|3.755.098.721
|% 2,73
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|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
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|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
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|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
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|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
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|ISCTR
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|EKGYO
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|968.644.047
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|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
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|29,1265
|% 0,12
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|Euro
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|% 0,09
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|Sterlin
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|36,9860
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|Frank
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|Riyal
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|7,7833
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|Platin
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|966,99
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|Paladyum
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|1.214,61
|% 0,66
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Seans Raporu
18:05
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17:59ULUFA
Yüzde -9.67 oranında düşüşle 8.59 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 780, 104 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 93 altında . İşlem hacmi 55, 775.00 milyon TL de
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17:58SKYMD
Yüzde -8.59 oranında düşüşle 7.98 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 552, 435 adet işlem
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17:57BSOKE
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17:56USAK
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