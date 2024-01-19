***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2024 15:30
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan CJSC Belarusian Telecommunications Network'ün ("BeST"), 1.275.020.540 BYN olan sermayesi, 47.938.990 BYN artırılarak 1.322.959.530 BYN'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241646
BIST
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16:358.014
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,87
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
16:3530,1929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0577
|Açılış
|: 30,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
16:3532,8870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,8505
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
16:351.975,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 16,12
|Açılış
|: 1.975,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.979,70
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler16:35
|KBORU
|86,35
|797.791.370
|% 10,00
|
|MIPAZ
|45,12
|72.527.321
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|MEGMT
|39,42
|1.111.885.967
|% 9,99
|
|KFEIN
|89,80
|476.716.022
|% 9,98
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|MARTI
|4,17
|162.779.252
|% -9,94
|
|HATEK
|12,14
|57.113.259
|% -7,12
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|THYAO
|252,25
|4.616.316.204
|% 0,60
|
|SASA
|38,18
|4.522.606.084
|% 6,00
|
|YKBNK
|22,34
|3.093.149.743
|% 1,64
|
|ASTOR
|109,40
|2.165.639.064
|% -0,91
|
|CATES
|67,40
|2.049.398.101
|% 7,67
|
|EKGYO
|8,85
|1.622.886.437
|% -1,45
|
|YKBNK
|22,34
|3.093.149.743
|% 1,64
|
|SASA
|38,18
|4.522.606.084
|% 6,00
|
|BEGYO
|5,19
|474.332.833
|% 4,85
|
|ZOREN
|4,40
|271.526.933
|% -0,68
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1872
|30,1929
|% 0,19
|
|Euro
|32,8758
|32,8870
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,1777
|38,3692
|% 0,05
|
|Frank
|34,6143
|34,8229
|% 0,14
|
|Riyal
|8,0248
|8,0651
|% 0,16
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,71
|22,73
|% 0,66
|
|Platin
|912,50
|913,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|944,59
|948,34
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,89
|78,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,40
|2.035,75
|% 0,66
|