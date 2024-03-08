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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.03.2024 21:42
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimize Ukrayna'da bulunan bağlı ortaklığımız tarafından yapılan bilgilendirme uyarınca 5 Mart 2024 tarihinde Ukrayna mahkemesi tarafından resmi bir karar tebliğinde bulunularak, Mikhail Fridman'a ilişkin şüphelerle ilgili ceza davaları kapsamında, Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarımız lifecell LLC'nin şirket hisselerinin %19,8'i ve Ukrtower LLC ile Paycell LLC'nin şirket hisselerinin %100'ü üzerinde ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği bildirilmiştir. Mezkur şahsın Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarımız üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi olmadığını değerlendirdiğimizi vurgulamak isteriz. İlaveten, ilgili tedbir kararının Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarımızın günlük operasyonları üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığını bildiririz. 7 Mart 2024 tarihinde yetkili mahkemeye, ihtiyati tedbirin kaldırılmasına ve kararın iptaline ilişkin itirazda bulunulmuş olup, süreç bağlı ortaklıklarımız tarafından kararlı bir şekilde takip edilmektedir.   29 Aralık 2023 ve 30 Ocak 2024 tarihlerinde duyurulmuş olan Ukrayna bağlı ortaklıklarımızın hisselerinin tamamının NJJ Capital'e devredilmesine ilişkin süreçte, ilgili ihtiyati tedbir kararın kaldırılması da dahil olmak üzere, kapanış ön şartlarının tamamlanma süreci devam etmektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257232


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