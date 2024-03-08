***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.03.2024 21:42
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize Ukrayna'da bulunan bağlı ortaklığımız tarafından yapılan bilgilendirme uyarınca 5 Mart 2024 tarihinde Ukrayna mahkemesi tarafından resmi bir karar tebliğinde bulunularak, Mikhail Fridman'a ilişkin şüphelerle ilgili ceza davaları kapsamında, Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarımız lifecell LLC'nin şirket hisselerinin %19,8'i ve Ukrtower LLC ile Paycell LLC'nin şirket hisselerinin %100'ü üzerinde ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği bildirilmiştir. Mezkur şahsın Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarımız üzerinde herhangi bir kontrolü veya etkisi olmadığını değerlendirdiğimizi vurgulamak isteriz. İlaveten, ilgili tedbir kararının Ukrayna'daki bağlı ortaklıklarımızın günlük operasyonları üzerinde önemli bir etkisi bulunmadığını bildiririz. 7 Mart 2024 tarihinde yetkili mahkemeye, ihtiyati tedbirin kaldırılmasına ve kararın iptaline ilişkin itirazda bulunulmuş olup, süreç bağlı ortaklıklarımız tarafından kararlı bir şekilde takip edilmektedir. 29 Aralık 2023 ve 30 Ocak 2024 tarihlerinde duyurulmuş olan Ukrayna bağlı ortaklıklarımızın hisselerinin tamamının NJJ Capital'e devredilmesine ilişkin süreçte, ilgili ihtiyati tedbir kararın kaldırılması da dahil olmak üzere, kapanış ön şartlarının tamamlanma süreci devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257232
BIST
'
18:059.155
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 101,14
|Açılış
|: 9.084
|
|Önceki Kapanış
|: 9.054
|
9.024
En Yüksek
9.174
18:0531,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0911
|Açılış
|: 33,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4500
|
32,0222
En Düşük
31,7696
18:0534,9834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0158
|Açılış
|: 36,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,1500
|
35,2099
En Düşük
34,6579
18:052.234,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 27,06
|Açılış
|: 2.232,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207,12
|
2.253,06
En Düşük
2.204,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|70,95
|19.110.634
|% 10,00
|
|BNTAS
|14,09
|53.387.888
|% 9,99
|
|DESPC
|49,12
|55.807.303
|% 9,99
|
|QNBFB
|292,00
|15.855.028
|% 9,98
|
|ARTMS
|40,78
|15.690.268
|% 9,98
|
|EUKYO
|22,68
|10.102.101
|% -10,00
|
|AKFYE
|26,10
|347.352.991
|% -10,00
|
|BRKVY
|179,70
|39.927.816
|% -9,97
|
|FONET
|43,20
|37.984.896
|% -9,96
|
|PEKGY
|24,96
|74.370.281
|% -9,96
|
|THYAO
|279,25
|14.766.133.908
|% 2,38
|
|OBAMS
|58,20
|9.349.255.106
|% -7,77
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|EREGL
|45,90
|5.917.177.763
|% 0,53
|
|REEDR
|64,50
|4.636.049.971
|% -2,57
|
|ISCTR
|10,86
|4.100.586.968
|% 4,73
|
|HEKTS
|18,04
|4.356.076.767
|% 0,00
|
|EKGYO
|11,30
|2.401.731.173
|% 2,26
|
|YKBNK
|22,98
|4.413.323.140
|% 3,98
|
|SASA
|40,78
|7.426.123.177
|% 6,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9030
|31,9088
|% 0,29
|
|Euro
|34,9265
|34,9834
|% -0,05
|
|Sterlin
|42,2669
|42,4788
|% 1,98
|
|Frank
|37,4844
|37,6723
|% 1,70
|
|Riyal
|8,7699
|8,8139
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,28
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|911,50
|913,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,93
|1.027,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,89
|81,89
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,32
|2.177,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SEKFK
Yüzde 9.95 oranında artışla 21.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 081 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 8.55 oranında artışla 52.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 433, 681 adet işlem
-
17:57ISKPL
Yüzde 6.67 oranında artışla 9.43 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 829, 282 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 9, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 111, 943.00 milyon TL de
-
17:55DITAS
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 899, 587 adet işlem