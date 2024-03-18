***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz %100 bağlı ortaklıklığı Kıbrıs Telekom Mobile Telekomünikasyon Limited'in ("Kıbrıs Telekom") sermayesi, 250.000.000 TL artırılarak 322.724.863 TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260017BIST