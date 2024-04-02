***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş.'nin ("Rehberlik") pazarın küçülmesi, yeni teknolojilerin alternatif çözümler sunması ve gelir kaynağının kalmaması sebepleriyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265838BIST