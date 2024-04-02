***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 17:26
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu Rehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş.'nin ("Rehberlik") pazarın küçülmesi, yeni teknolojilerin alternatif çözümler sunması ve gelir kaynağının kalmaması sebepleriyle tasfiye edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265838
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
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|Önceki Kapanış
|: 9.158
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8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
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|Açılış
|: 32,3500
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|Önceki Kapanış
|: 32,3000
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32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
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|Açılış
|: 34,8000
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|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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En Düşük
34,3686
17:592.327,76
En Yüksek
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|| -7,28
|Açılış
|: 2.327,76
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|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
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2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0256
|32,0670
|% -0,35
|
|Euro
|34,5125
|34,5436
|% -0,38
|
|Sterlin
|40,5422
|40,7454
|% 0,41
|
|Frank
|35,5406
|35,7187
|% -0,09
|
|Riyal
|8,5967
|8,6398
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,79
|25,83
|% 0,66
|
|Platin
|921,64
|923,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,02
|1.000,24
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,31
|88,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.261,31
|2.261,64
|% 0,66
|