***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiKıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited ("Kıbrıs Telekom") Telekomünikasyon 62071775 62071775 TRY 100 Bağlı OrtaklıkGlobal Bilgi Pazarlama Danışmanlık ve Çağrı Servisi Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Global Bilgi") Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 48719900 48719260 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkTurktell Bilişim Servisleri A.Ş. ("Turktell") Bilgi teknolojisi, eğlence ve katma değerli GSM hizmetleri yatırımları 2974076134 2974076134 TRY 100 Bağlı OrtaklıkSuperonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Superonline") Telekomünikasyon, televizyon yayıncılığı ve içerik hizmetleri 2530178387 2530178387 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Satış ve Dijital İş Servisleri Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Satış") Satış, dağıtım ve dijital satış servisleri 9325000 9325000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkEast Asian Consortium B.V. ("Eastasian") Telekomünikasyon yatırımları 110617 110617 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") Araştırma ve geliştirme 3700000 3700000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkKule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. ("Global Tower") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 245343444 245343444 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. ("Turkcell Sigorta") Sigorta acentelik faaliyetleri 4000000 4000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkRehberlik Hizmetleri Servisi A.Ş. ("Rehberlik Hizmetleri") Rehberlik hizmetleri 1808162 1808162 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Ödeme") Ödeme hizmetleri ve elektronik para 7875000 7875000 TRY 100 Bağlı Ortaklıklifecell LLC ("lifecell") Telekomünikasyon 25172338071 25172338071 UAH 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Ventures Coöperatief U.A. ("Lifecell Ventures") Telekomünikasyon yatırımları 1753397665 1753397665 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Gayrimenkul Hizmetleri A.Ş.("Turkcell Gayrimenkul") Gayrimenkul yatırımları 863400000 863400000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBeltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.("Beltel") Telekomünikasyon yatırımları 650753000 650753000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkCJSC Belarusian Telecommunications Network ("Belarus Telekom") Telekomünikasyon 1263707108 1010965686 BYR 80 Bağlı OrtaklıkLLC Ukrtower ("Kule Ukrayna") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 1964040941 1964040941 UAH 100 Bağlı OrtaklıkLLC Global Bilgi ("Global Ukrayna") Müşteri ilişkileri yönetim merkezi 47226374 47226374 UAH 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Europe GmbH ("Turkcell Europe") Telekomünikasyon 36000000 36000000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkLLC Lifetech ("Lifetech") Bilgi işlem, programlama, teknik destek 41500 41.458,5 BYR 99,9 Bağlı OrtaklıkTurkcell Finansman A.Ş. Tüketici finansmanı 200000000 200000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Enerji Çözümleri ve Elektrik Satış Ticaret A.Ş. Elektrik enerjisi ticareti, toptan ve perakende satış 10500000 10500000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Digital Limited Telekomünikasyon 400000 400000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLLC Paycell ("Paycell LLC") Tüketici finans servisi 28000000 28000000 UAH 100 Bağlı OrtaklıkBip İletişim Teknolojileri ve Dijital Servisler A.Ş. Dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışı 130884425 130884425 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBeltower LLC ("Beltower") Telekomünikasyon alt yapı işletmeciliği 152384 152384 BYR 100 Bağlı OrtaklıkTürkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Türkiye'nin Otomobili") Elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek 2643774000 608068020 TRY 23 İştirakSofra Kurumsal ve Ödüllendirme Hizmetleri A.Ş Hizmet kuponları, yemek çeki, yemek kartı, elektronik kupon ve/veya akıllı kart, taşıtmatik, akıllı anahtar gibi başka türlü sistemler ile verilecek hizmetler 600000 200000 TRY 33,3 İş Ortaklıklarındaki YatırımlarYaani Digital B.V. ("Yaani") Internet arama motoru ve tarayıcı hizmetleri 10 10 USD 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Dijital Servisler ve Çözümler A.Ş. Dijital servis, hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi ve sunulması 223900000 223900000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLifecell TV Yayın ve İçerik Hizmetleri A.Ş. Radyo, televizyon ve/veya isteğe bağlı yayın hizmetini internet ortamından sunmak 112600000 112600000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Müzik Yayın ve İletim A.Ş. Radyo yayıncılığı, televizyon yayıncılığı ve isteğe bağlı yayın hizmeti faaliyetlerinde bulunmak 50100000 50100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkLifecell Bulut Çözümleri A.Ş. Bulut çözümleri ve bu kapsamdaki diğer hizmetleri sunmak 36100000 36100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBip Digital Communication Technologies B.V. Dijital servis, hizmet ve ürünlerin satışı 15050000 15050000 EUR 100 Bağlı OrtaklıkTurkcell Dijital İş Servisleri A.Ş. Kurumların dijitalleşme ihtiyaçlarına uygun gelişmiş ürün ve çözümlerin sunulması 100000 100000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkBoyut Grup Enerji Elektrik Üretim ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yenilenebilir enerji üretimi 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkAtmosware Teknoloji Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Yazılım ürünleri ve hizmetleri geliştirmek, yazılımcı yetiştirmek 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDijital Eğitim Teknolojileri A.Ş. Eğitim amaçlı bilgisayar, internet ve yeni nesil teknolojilere uygun her türlü eğitim ve iletişim çözümlerinin sunulması 100000 51000 TRY 51 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031027BIST