***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKAMİL KALYON Finans Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Üst Düzey Yönetici Kamil Kalyon, Turkcell'e Aralık 2016'da Vergi ve Grup Raporlama Direktörü olarak katılmış olup, Şubat 2021'de Finansal Planlama ve Analiz Direktörü olarak atanmıştır.1 Mart 2023 tarihi itibarıyla Turkcell Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevine vekaleten atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.İZZET SERHAT DEMİR Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Serhat Demir, Mayıs 2015 itibarıyla Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak Turkcell'e katılmıştır. 16 Mart 2020 - 1 Eylül 2021 tarihleri arasında İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürütmüştür. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.KADRİ ÖZDAL Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kadri Özdal, Şubat 2016'da Turkcell Alternatif Satış Kanalları Direktörü olarak başlamıştır. Sırasıyla münhasır olmayan kanallar ile dijital satış kanallarını yönetmiştir. Son olarak da Bireysel Kanallar Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 26 Eylül 2019 itibarıyla Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.CEYHUN ÖZATA Kurumsal ve Ev Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Ceyhun Özata, Turkcell Superonline'da, 2002 yılından itibaren Proje Müdürlüğü, Online Satış Müdürlüğü, CRM & Direkt Satış Direktörlüğü ve Pazarlama Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2008 - 2015 yılları arasında Turkcell Superonline'da bireysel satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Son olarak Turkcell Ev ve Küçük - Orta Ölçekli İşletmeler Satış Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 26 Eylül 2019 itibarıyla Turkcell Kurumsal ve Ev Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.FATİH ALPER ERGENEKON Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 2005 yılında Turkcell ailesine katılan Fatih Alper Ergenekon Pazarlama fonksiyonunun çeşitli bölümlerinde çalışmış 2006-2010 seneleri arasında Pazarlama Müdürü ve 2010 senesinden itibaren Pazarlama Direktörü olarak görev almıştır. Eylül 2018 - Ocak 2021 tarihleri arasında Strateji Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. 29 Nisan 2020 itibarıyla Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve tüzel kişi yönetim kurulu temsilciliği bulunmaktadır.ATAÇ TANSUĞ Dijital Servisler ve Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Ataç Tansuğ, 2013 yılında Turkcell Superonline Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 2016'da Turkcell'de Transmisyon & Temel Şebeke Planlama Direktörü ve son olarak 2017'de Dijital Servisler & Çözümler Teknoloji Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. 26 Eylül 2019 itibarıyla Turkcell Dijital Servisler ve Çözümler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.HÜSEYİN ÇAKMAK İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (Vekâleten) Üst Düzey Yönetici Hüseyin Çakmak Şirketimize 2020 yılı Ağustos ayında Çalışan Deneyimi ve Yetenek Kazanımı Direktörü olarak katılmıştır. Grup şirketlerinde tüzel kişi yönetim kurulu temsilcilikleri bulunmaktadır.MEHMET AKİF KONAR Strateji Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Mehmet Akif Konar, 1 Eylül 2021 itibarıyla Turkcell'de Strateji Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.SERKAN ÖZTÜRK Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı / Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı / Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Serkan Öztürk, Turkcell'e 2000 yılında Proje Yöneticisi olarak katılmıştır. Eylül 2015'den itibaren Bilgi ve İletişim Teknolojilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Serkan Öztürk, 2017-2019 yılları arasında ek olarak Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadırAZİZ GEDİZ SEZGİN Şebeke Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Gediz Sezgin, 1995 yılında Turkcell'e Şebeke Mühendisi olarak katılmıştır. Eylül 2015 tarihinde Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bu göreve atanmadan önce Bilgi ve İletişim Teknolojileri Grup Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Uygulama Operasyonları Direktörlüğü, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Fonksiyonunda Servis Şebeke Direktörlüğü görevlerini ve Teknoloji Fonksiyonunda farklı yönetsel görevler yürütmüştür. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.ALİ TÜRK Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Ali Türk, Mayıs 2016 tarihi itibarıyla Turkcell'de Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193908BIST