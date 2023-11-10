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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.11.2023 16:30
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ TAHA KOÇ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici - -
KAMİL KALYON Finans Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kamil Kalyon, Turkcell'e Aralık 2016'da Vergi ve Grup Raporlama Direktörü olarak katılmış olup, Şubat 2021'de Finansal Planlama ve Analiz Direktörü olarak atanmıştır.19 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır.
KADRİ ÖZDAL Satış Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Kadri Özdal, Şubat 2016'da Turkcell Alternatif Satış Kanalları Direktörü olarak başlamıştır. Sırasıyla münhasır olmayan kanallar ile dijital satış kanallarını yönetmiştir. Son olarak da Bireysel Kanallar Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 26 Eylül 2019'da Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 9 Kasım 2023'te hali hazırdaki görevine atanmıştır. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilciliği bulunmaktadır.
MURAT AKGÜÇ Pazarlama ve Dijital Servisler Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - -
ERKAN DURDU İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı / Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı (Vekâleten) Üst Düzey Yönetici - -
VEHBİ ÇAĞRI GÜNGÖR Şebeke Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici - -
SERKAN ÖZTÜRK Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Serkan Öztürk, Turkcell'e 2000 yılında Proje Yöneticisi olarak katılmıştır. Eylül 2015'den itibaren Bilgi ve İletişim Teknolojilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Serkan Öztürk, 2017-2019 yılları arasında ek olarak Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve tüzel kişi yönetim kurulu üye temsilcilikleri bulunmaktadır
ALİ UYSAL Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Ali Uysal, 2020 yılından itibaren Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'de Hukuk Regülasyon Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Kurumsal Hukuk İşleri Direktörü olarak görev yapmaktaydı. 9 Kasım 2023 tarihinde mevcut görevine atanmıştır. -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216988


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