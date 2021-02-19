***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.02.2021 18:54
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/02/2021
Karar Sayısı
1714
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN (II-14.1) SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 19/02/2021 KARAR SAYISI : 1714 Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01/01/2020 – 31/12/2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan 19/02/2021 tarih ve 1714 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan konsolide finansal tablolarının SPK düzenlemeleri doğrultusunda a.Tarafımızca incelendiğini, b.Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c.Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış yıllık konsolide finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, Nail Olpak Denetim Komitesi Başkanı Afif Demirkıran Denetim Komitesi Üyesi Tahsin Yazar Denetim Komitesi Üyesi Murat Erkan CEO/Genel Müdür Osman Yılmaz Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911163
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|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
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|
|NIBAS
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|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
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|% -10,00
|
|SEKUR
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|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
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|
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|
|GUBRF
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|
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|
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|
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|
|KARSN
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|% 1,96
|
|EKGYO
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|
|PETKM
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|6,9641
|% 0,00
|
|Euro
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|Sterlin
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|9,7726
|% 0,09
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|Frank
|7,7447
|7,7914
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8504
|1,8596
|% -0,16
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|9,08
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,66
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
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|8,10
|
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|1.312
|3,91
|
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|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,45
|
|Gümüş Gr.
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|0,08
|
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