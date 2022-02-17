***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.02.2022 21:37
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 366. maddesinin 2. fıkrası kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Turkcell bünyesinde strateji, dijitalleşme ve verimlilik alanlarında danışmanlık yaparak Yönetim Kurulu'nun üst gözetim sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla "Strateji ve Dijitalleşme Komitesi" kurulmasına karar vermiştir. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışacak olan komitenin kararları tavsiye niteliğinde olacaktır.
Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Turkcell Grup strateji planının hazırlanmasında danışmanlık ve destek vermek, Yönetim Kurulu'na onay için sunulmadan önce Turkcell Grup strateji planı taslağını gözden geçirmek, Turkcell Grup strateji planını düzenli olarak takip etmek, Turkcell Grup'un dijital dönüşümü ve diğer önemli optimizasyon ve verimlilik projeleri için danışmanlık ve destek vermek ve bunların uygulanmasını düzenli olarak takip etmek, Yönetim Kurulu'nun, görev konusuyla ilgili olarak talep edeceği inceleme ve araştırmaları yapmak.
Komite üyelerinin Sn. Bülent Aksu, Sn. Nail Olpak, Sn. Figen Kılıç, Sn. Serkan Öztürk ve Sn. M. Akif Konar olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002622
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|MERIT
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|CEOEM
|17,01
|37.813.963
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|ERSU
|5,76
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|SISE
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|750.715.389
|% 1,61
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|724.228.482
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|ODAS
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|Dolar
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|Euro
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|5.608
|28,00
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|2.725
|12,98
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|23,94
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