***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
17.08.2023 22:51
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Tahsin Yazar'ın yerine, Sn. Hüseyin Arslan'ın seçilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186830
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0129
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,1319
En Düşük
27,0610
18:0529,5049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0121
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,5049
En Düşük
29,3972
18:051.644,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.645,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.648,30
En Düşük
1.644,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0814
|27,0921
|% 0,05
|
|Euro
|29,4408
|29,5049
|% 0,04
|
|Sterlin
|34,4006
|34,5731
|% -0,03
|
|Frank
|30,7054
|30,8903
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1972
|7,2333
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|-2,29
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.029
|11.120
|-4,00
|
|Yarım
|5.531
|5.586
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.793
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,74
|19,76
|0,23
|
|B. Petrol
|83,81
|83,81
|0,36
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem