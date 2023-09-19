***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar vermiştir:KomiteÜyelerKurumsal Yönetim Komitesi Serdar Çetin (Başkan), Melikşah Yasin, Emre Alpman, Özlem YardımDenetim Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Serdar Çetin, Afif DemirkıranAday Gösterme Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Şenol Kazancı, Melikşah YasinÜcret Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Şenol Kazancı, Nail OlpakRiskin Erken Saptanması Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Figen Kılıç, Ayşe Nur BahçekapılıStrateji ve Dijitalleşme Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Şenol Kazancı, Serdar Çetin, Serkan Öztürk, Mehmet Akif Konarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196313BIST