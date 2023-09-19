***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
19.09.2023 22:55
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komitelerinin aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar vermiştir:
Komite
Üyeler
Kurumsal Yönetim Komitesi Serdar Çetin (Başkan), Melikşah Yasin, Emre Alpman, Özlem Yardım
Denetim Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Serdar Çetin, Afif Demirkıran
Aday Gösterme Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Şenol Kazancı, Melikşah Yasin
Ücret Komitesi Hüseyin Arslan (Başkan), Şenol Kazancı, Nail Olpak
Riskin Erken Saptanması Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Figen Kılıç, Ayşe Nur Bahçekapılı
Strateji ve Dijitalleşme Komitesi Afif Demirkıran (Başkan), Şenol Kazancı, Serdar Çetin, Serkan Öztürk, Mehmet Akif Konar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196313
BIST