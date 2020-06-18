***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
18.06.2020 15:15
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020 01/01/2021-31/12/2021 01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
00/00/0000
Tescil Tarihi
00/00/0000
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
00/00/0000
Açıklamalar
JP Morgan Chase Bank Natıonal Assocıatıon Merkezi Columbos Ohıo İstanbul Türkiye Şubesi olarak faaliyet gösteren bankamız 21/05/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 206580 sicil numarası ile kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalamıştır. Denetim 01/01/2020-31/12/2020- 01/01/2021-31/12/2021 - 01/01/2022-31/12/2022 dönemlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851797
BIST
15:46112.314
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.374,21
|Açılış
|: 111.117
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
112.676
En Düşük
111.117
15:466,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0217
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8608
En Düşük
6,8330
15:467,7037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7281
En Düşük
7,6835
15:46380,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 380,09
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
383,28
En Düşük
378,93
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|9,26
|9.119.489
|% 9,98
|
|TSPOR
|8,05
|169.924.447
|% 9,97
|
|TCELL
|16,23
|1.239.331.976
|% 9,96
|
|METUR
|2,32
|18.836.016
|% 9,95
|
|KRDMB
|2,99
|136.612.935
|% 9,93
|
|RTALB
|36,08
|145.226.518
|% -9,98
|
|GLRYH
|15,52
|57.747.586
|% -9,98
|
|EKIZ
|12,85
|2.940.297
|% -9,95
|
|DAGHL
|8,26
|5.646.294
|% -9,92
|
|ARTI
|2,43
|671.793
|% -9,67
|
|KRDMD
|3,03
|1.926.417.394
|% 8,60
|
|TCELL
|16,23
|1.239.331.976
|% 9,96
|
|TKFEN
|16,37
|810.001.338
|% 3,48
|
|TTKOM
|8,01
|650.803.343
|% 4,16
|
|GARAN
|8,14
|567.958.291
|% 0,12
|
|KRDMD
|3,03
|1.926.417.394
|% 8,60
|
|EKGYO
|1,90
|455.546.268
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|348.327.361
|% 0,65
|
|SKBNK
|1,34
|284.092.846
|% -0,74
|
|KARSN
|2,41
|356.316.722
|% 2,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5185
|8,5613
|% -0,57
|
|Frank
|7,1924
|7,2358
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,87
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.484
|-2,90
|
|Tam
|2.535
|2.548
|-2,90
|
|Yarım
|1.235
|1.246
|-1,50
|
|Çeyrek
|620
|624
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,47
|17,51
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,00
|41,00
|0,29
|
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