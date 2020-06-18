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***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

18.06.2020 15:15
GÜNCEL HABERLER



***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2020-31/12/2020 01/01/2021-31/12/2021 01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
00/00/0000
Tescil Tarihi
00/00/0000
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
00/00/0000
Açıklamalar

   JP Morgan  Chase Bank Natıonal Assocıatıon  Merkezi Columbos Ohıo İstanbul Türkiye Şubesi olarak faaliyet gösteren bankamız  21/05/2020 tarihinde  İstanbul  Ticaret Sicil Müdürlüğüne 206580 sicil numarası ile kayıtlı  GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalamıştır. Denetim 01/01/2020-31/12/2020-  01/01/2021-31/12/2021 -  01/01/2022-31/12/2022 dönemlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir. 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851797


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 9,26 9.119.489 % 9,98  
TSPOR 8,05 169.924.447 % 9,97  
TCELL 16,23 1.239.331.976 % 9,96  
METUR 2,32 18.836.016 % 9,95  
KRDMB 2,99 136.612.935 % 9,93  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5185 8,5613 % -0,57  
Frank 7,1924 7,2358 % 0,10  
Riyal 1,8228 1,8320 % 0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -2,87  
Altın Gr. 380 380 -0,43  
Cumhuriyet 2.471 2.484 -2,90  
Tam 2.535 2.548 -2,90  
Yarım 1.235 1.246 -1,50  
Çeyrek 620 624 -0,70  
Gümüş.Ons 17,47 17,51 -0,01  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,00  
B. Petrol 41,00 41,00 0,29  
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