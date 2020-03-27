***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -134 312.850 32.242 444.958 444.958TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler3.408 3.408 3.408Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi3.408 3.408 3.408Yeni Bakiye100.000 -134 316.258 32.242 448.366 448.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65 42.484 42.419 42.419Kar Dağıtımı32.242 -32.242Diğer32.242 -32.242Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785Yeni Bakiye100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-106 92.110 92.004 92.004Kar Dağıtımı42.484 -42.484Diğer42.484 -42.484Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1 63.695 235.015 298.710 160 160GARANTİ VE KEFALETLER0 0TAAHHÜTLER2 63.695 196.580 260.275 160 160Cayılamaz Taahhütler63.695 196.580 260.275 160 160Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri63.695 196.580 260.275 160 160TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR38.435 38.435 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler38.435 38.435 0 0Para ve Faiz Swap İşlemleri38.435 38.435 0 0Swap Para Alım İşlemleri19.159 19.159Swap Para Satım İşlemleri19.276 19.276 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER3.689 3.689 2.688 2.688EMANET KIYMETLER3.689 3.689 2.688 2.688Emanete Alınan Menkul Değerler3.689 3.689 2.688 2.688REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0Emtia0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI67.384 235.015 302.399 2.848 2.848Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı93.166 43.879Alınan Faizler146.944 120.639Ödenen Faizler-23.972 -23.379Alınan Ücret ve Komisyonlar38.451 35.308Elde Edilen Diğer Kazançlar32.672 11.792Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-32.906 -52.325Ödenen Vergiler-26.342 -41.519Diğer-41.681 -6.637Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim69.809 9.775Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.058 113.961Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-82.737Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.524 6.679Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)6.024 -35.787Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)59.987 7.880Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.264 -221Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı162.975 53.654YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-22.447 -3.165Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-22.447 -7.044Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller536Diğer3.343FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakitİhraç Edilen Sermaye AraçlarıYabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-1 13.186 75.512Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)153.714 126.001Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 469.042 343.041Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 622.756 469.042Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)92.110 42.484DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-106 -65Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-106 -65Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-136 -83Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler30 18Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)92.004 42.419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)571.361 92.357 663.718 460.755 51.132 511.887Nakit ve Nakit Benzerleri531.621 92.156 623.777 417.991 51.132 469.123Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 107 89.276 89.383 663 45.214 45.877Bankalar4 530.586 2.894 533.480 417.385 5.926 423.311Para Piyasalarından Alacaklar1.001 1.001Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-73 -14 -87 -57 -8 -65Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 39.740 39.740 42.764 42.764Devlet Borçlanma Senetleri39.740 39.740 42.764 42.764Türev Finansal Varlıklar3,13 201 201 0 0Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı201 201 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Krediler0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)14 20.228 20.228 5.498 5.498MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)15 4.320 4.320 3.896 3.896Diğer4.320 4.320 3.896 3.896YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI17 1.716 1.716 2.457 2.457DİĞER AKTİFLER (Net)19 2.805 6.475 9.280 828 4.244 5.072VARLIKLAR TOPLAMI600.430 98.832 699.262 473.434 55.376 528.810YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 19.117 68.983 88.100 22.080 22.080ALINAN KREDİLER0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0Bonolar0 0 0 0FONLAR0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.8 261 261 0 0Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı261 261 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 6.425 6.425 0 0KARŞILIKLAR9 12.441 12.441 12.263 12.263Çalışan Hakları Karşılığı11.613 11.613 11.348 11.348Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)Diğer Karşılıklar828 828 915 915CARİ VERGİ BORCU10 4.200 4.200 3.216 3.216ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0Krediler0 0 0 0Diğer Borçlanma AraçlarıDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 3.675 1.371 5.046 466 466ÖZKAYNAKLAR13 582.789 582.789 490.785 490.785Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-305 -305 -199 -199Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler0 0 0Kar veya Zarar483.094 483.094 390.984 390.984Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı390.984 390.984 348.500 348.500Dönem Net Kâr veya Zararı92.110 92.110 42.484 42.484YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI622.222 77.040 699.262 528.810 528.810Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 145.978 119.205Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler220 1.861Bankalardan Alınan Faizler115.542 72.287Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler3.392 105Menkul Değerlerden Alınan Faizler26.824 44.952Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar26.824 44.952FAİZ GİDERLERİ (-)2 -23.981 -23.340Mevduata Verilen Faizler-20.575 -21.719Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-3.103 -1.559İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen FaizlerKiralama Faiz Giderleri-268 -268Diğer Faiz Giderleri-35 206NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ121.997 95.865NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ/832797BIST