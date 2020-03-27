***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor
27.03.2020 13:32
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -134 312.850 32.242 444.958 444.958
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
3.408 3.408 3.408
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
3.408 3.408 3.408
Yeni Bakiye
100.000 -134 316.258 32.242 448.366 448.366
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65 42.484 42.419 42.419
Kar Dağıtımı
32.242 -32.242
Diğer
32.242 -32.242
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Yeni Bakiye
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106 92.110 92.004 92.004
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484
Diğer
42.484 -42.484
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1 63.695 235.015 298.710 160 160
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
TAAHHÜTLER
2 63.695 196.580 260.275 160 160
Cayılamaz Taahhütler
63.695 196.580 260.275 160 160
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
63.695 196.580 260.275 160 160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
38.435 38.435 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
38.435 38.435 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
38.435 38.435 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
19.159 19.159
Swap Para Satım İşlemleri
19.276 19.276 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
3.689 3.689 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
3.689 3.689 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.689 3.689 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
Emtia
0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
67.384 235.015 302.399 2.848 2.848
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
93.166 43.879
Alınan Faizler
146.944 120.639
Ödenen Faizler
-23.972 -23.379
Alınan Ücret ve Komisyonlar
38.451 35.308
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32.672 11.792
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-32.906 -52.325
Ödenen Vergiler
-26.342 -41.519
Diğer
-41.681 -6.637
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
69.809 9.775
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2.058 113.961
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-82.737
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.524 6.679
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
6.024 -35.787
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
59.987 7.880
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
6.264 -221
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
162.975 53.654
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-22.447 -3.165
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-22.447 -7.044
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
536
Diğer
3.343
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-1 13.186 75.512
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
153.714 126.001
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 469.042 343.041
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 622.756 469.042
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.110 42.484
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-106 -65
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-106 -65
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-136 -83
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
30 18
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
92.004 42.419
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
571.361 92.357 663.718 460.755 51.132 511.887
Nakit ve Nakit Benzerleri
531.621 92.156 623.777 417.991 51.132 469.123
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 107 89.276 89.383 663 45.214 45.877
Bankalar
4 530.586 2.894 533.480 417.385 5.926 423.311
Para Piyasalarından Alacaklar
1.001 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-73 -14 -87 -57 -8 -65
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 39.740 39.740 42.764 42.764
Devlet Borçlanma Senetleri
39.740 39.740 42.764 42.764
Türev Finansal Varlıklar
3,13 201 201 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
201 201 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14 20.228 20.228 5.498 5.498
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15 4.320 4.320 3.896 3.896
Diğer
4.320 4.320 3.896 3.896
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 1.716 1.716 2.457 2.457
DİĞER AKTİFLER (Net)
19 2.805 6.475 9.280 828 4.244 5.072
VARLIKLAR TOPLAMI
600.430 98.832 699.262 473.434 55.376 528.810
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 19.117 68.983 88.100 22.080 22.080
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.8 261 261 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
261 261 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 6.425 6.425 0 0
KARŞILIKLAR
9 12.441 12.441 12.263 12.263
Çalışan Hakları Karşılığı
11.613 11.613 11.348 11.348
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0
Diğer Karşılıklar
828 828 915 915
CARİ VERGİ BORCU
10 4.200 4.200 3.216 3.216
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 3.675 1.371 5.046 466 466
ÖZKAYNAKLAR
13 582.789 582.789 490.785 490.785
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-305 -305 -199 -199
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar veya Zarar
483.094 483.094 390.984 390.984
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
390.984 390.984 348.500 348.500
Dönem Net Kâr veya Zararı
92.110 92.110 42.484 42.484
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
622.222 77.040 699.262 528.810 528.810
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 145.978 119.205
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
220 1.861
Bankalardan Alınan Faizler
115.542 72.287
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.392 105
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
26.824 44.952
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
26.824 44.952
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -23.981 -23.340
Mevduata Verilen Faizler
-20.575 -21.719
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.103 -1.559
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0
Kiralama Faiz Giderleri
-268 -268
Diğer Faiz Giderleri
-35 206
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
121.997 95.865
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
/832797
BIST