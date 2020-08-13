***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -199 348.500 42.484 490.785Yeni Bakiye100.000 -199 348.500 42.484 490.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)40 51.584 51.624Kar Dağıtımı42.484 -42.484Diğer42.484 -42.484Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -159 390.984 51.584 542.409Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789Yeni Bakiye100.000 -305 390.984 92.110 582.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-194 29.279 29.085Kar Dağıtımı92.110 -92.110Diğer92.110 -92.110Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -499 483.094 29.279 611.874Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.388.301 1.496.738 2.885.039 63.695 235.015 298.710GARANTİ VE KEFALETLERTAAHHÜTLER17.223 97.307 114.530 63.695 196.580 260.275Cayılamaz Taahhütler17.223 97.307 114.530 63.695 196.580 260.275Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri17.223 97.307 114.530 63.695 196.580 260.275TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR1.371.078 1.399.431 2.770.509 0 38.435 38.435Alım Satım Amaçlı İşlemler1.371.078 1.399.431 2.770.509 0 38.435 38.435Para ve Faiz Swap İşlemleri1.371.078 1.399.431 2.770.509 0 38.435 38.435Swap Para Alım İşlemleri1.371.078 14.243 1.385.321 19.159 19.159Swap Para Satım İşlemleri1.385.188 1.385.188 19.276 19.276EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.688 2.688 3.689 3.689EMANET KIYME 3.689Emanete Alınan Menkul Değerler2.688 2.688 3.689 3.689REHİNLİ KIYMETLERKABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLERBİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.390.989 1.496.738 2.887.727 67.384 235.015 302.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-75.168 51.919Alınan Faizler122.462 79.638Ödenen Faizler-53.133 -5.037Alınan Ücret ve Komisyonlar31.330 20.211Elde Edilen Diğer Kazançlar20.727 7.591Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-34.468 -29.589Ödenen Vergiler-10.111 -19.654Diğer-151.975 -1.241Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim990.067 -10.407Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.811 -127.822Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.021 94.095Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış2.135 7.446Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)990.339 2.598Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)14.685Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-5.239 -1.409Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı914.899 41.512YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-11.000 -2.383Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-224.928 -2.423Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller220.531Diğer-6.603 40FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit19.404Kiralamaya İlişkin Ödemeler19.404Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi101.772 -91.472Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.025.075 -52.343Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar622.756 469.042Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.647.831 416.699Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)29.279 51.584DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-194 40Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-194 40Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-248 51Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler54 -11Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.085 51.624Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)266.788 1.419.173 1.685.961 571.361 92.357 663.718Nakit ve Nakit Benzerleri228.759 1.419.072 1.647.831 531.621 92.156 623.777Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 228.559 137.115 365.674 107 89.276 89.383Bankalar4 232 1.285.610 1.285.842 530.586 2.894 533.480Para Piyasalarından Alacaklar1.001 1.001Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-32 -3.653 -3.685 -73 -14 -87Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 38.029 0 38.029 39.740 39.740Devlet Borçlanma Senetleri38.029 38.029 39.740 39.740Türev Finansal Varlıklar3 101 101 201 201Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı101 101 201 201İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)Beklenen Zarar Karşılıkları (-)SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)38.757 38.757 20.228 20.228MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.848 3.848 4.320 4.320Diğer3.848 3.848 4.320 4.320YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 553 553 1.716 1.716DİĞER AKTİFLER (Net)17 4.034 4.260 8.294 2.805 6.475 9.280VARLIKLAR TOPLAMI313.980 1.423.433 1.737.413 600.430 98.832 699.262YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 1.078.439 1.078.439 19.117 68.983 88.100ALINAN KREDİLERPARA PİYASALARINA BORÇLARİHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)FONLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 233 233 261 261Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2 233 233 261 261FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİKİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 428 25.401 25.829 6.425 6.425KARŞILIKLAR9 9.256 9.256 12.441 12.441Çalışan Hakları Karşılığı9.254 9.254 11.613 11.613Diğer Karşılıklar2 2 828 828CARİ VERGİ BORCU10 11.061 11.061 4.200 4.200ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 721 721 3.675 1.371 5.046ÖZKAYNAKLAR11 611.874 611.874 582.789 582.789Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-499 -499 -305 -305Kar veya Zarar512.373 512.373 483.094 483.094Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı483.094 483.094 390.984 390.984Dönem Net Kâr veya Zararı29.279 29.279 92.110 92.110YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.711.779 25.634 1.737.413 622.222 77.040 699.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 122.486 79.303 71.521 34.586Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler152 74Bankalardan Alınan Faizler113.835 64.880 68.275 29.470Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler4.634 1.918Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.017 14.271 1.328 5.042Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.017 14.271 1.328 5.042FAİZ GİDERLERİ (-)2 -53.133 -5.037 -24.983 -1.252Mevduata Verilen Faizler-52.993 -2.095 -24.923 -634Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-51 -2.790 -29 -542Kiralama Faiz Giderleri-86 -150 -30 -75Diğer Faiz Giderleri-3 -2 -1 -1NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ69.353 74.266 46.538 33.334NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ31.196 20.149 DÖNEM NET KARI (ZARARI)29.279 51.584 21.168 41.398DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI29.279 51.584 21.168 41.398Grubun Karı (Zararı)29.279 51.584 21.168 41.398Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868696BIST