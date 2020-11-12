***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785Yeni Bakiye100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-49 76.426 76.377 76.377Kar Dağıtımı42.484 -42.484 0 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğer42.484 -42.484 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -248 390.984 76.426 567.162 567.162Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-456 44.017 43.561 43.561Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı92.110 -92.110 0 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğer92.110 -92.110 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -761 483.094 44.017 626.350 626.350Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.039.773 1.084.760 2.124.533 63.695 235.015 298.710GARANTİ VE KEFALETLER0 0Teminat Mektupları0 0Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler0 0TAAHHÜTLER2 573.147 477.925 1.051.072 63.695 196.580 260.275Cayılamaz Taahhütler573.147 477.925 1.051.072 63.695 196.580 260.275Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri573.147 477.925 1.051.072 63.695 196.580 260.275TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR466.626 606.835 1.073.461 38.435 38.435Alım Satım Amaçlı İşlemler466.626 606.835 1.073.461 38.435 38.435Para ve Faiz Swap İşlemleri466.626 606.835 1.073.461 38.435 38.435Swap Para Alım İşlemleri466.626 72.466 539.092 19.159 19.159Swap Para Satım İşlemleri534.369 534.369 19.276 19.276EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER10.190 0 10.190 3.689 3.689EMANET KIYMETLER10.190 10.190 3.689 3.689Emanete Alınan Menkul Değerler10.190 10.190 3.689 3.689REHİNLİ KIYMETLER0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.049.963 1.084.760 2.134.723 67.384 235.015 302.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-54.927 76.623Alınan Faizler204.102 112.571Ödenen Faizler-96.419 -8.553Alınan Ücret ve Komisyonlar40.251 29.123Elde Edilen Diğer Kazançlar28.531 20.737Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-53.388 -25.147Ödenen Vergiler-16.213 -24.236Diğer-161.791 -27.872Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.850.394 118.512Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış14.592 -19.382Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.007 -7.172Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)1.828.349 133.323Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.446 11.743Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.795.467 195.135YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.598 -3.683Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.601 -3.683Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerFİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit21.787Diğer21.787Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi86.118 -3.116Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.899.774 188.336Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar622.756 469.042Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.522.530 657.378Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)44.017 76.426DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-456 -49Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-456 -49Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-585 -63Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler129 14Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)43.561 76.377Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.942.494 605.385 2.547.879 571.361 92.357 663.718Nakit ve Nakit Benzerleri1.923.716 598.814 2.522.530 531.621 92.156 623.777Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 720.785 23.132 743.917 107 89.276 89.383Bankalar4 1.201.579 575.762 1.777.341 530.586 2.894 533.480Para Piyasalarından Alacaklar7.502 7.502 1.001 1.001Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-6.150 -80 -6.230 -73 -14 -87Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar18.778 18.778 39.740 39.740Devlet Borçlanma Senetleri2 18.778 18.778 39.740 39.740Türev Finansal Varlıklar3 6.571 6.571 201 201Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı6.571 6.571 201 201İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0Krediler0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)40.126 40.126 20.228 20.228MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.538 3.538 4.320 4.320Diğer3.538 3.538 4.320 4.320YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)14 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 1.581 1.581 1.716 1.716DİĞER AKTİFLER (Net)17 1.368 3.610 4.978 2.805 6.475 9.280VARLIKLAR TOPLAMI1.989.107 608.995 2.598.102 600.430 98.832 699.262YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 1.916.449 1.916.449 19.117 68.983 88.100ALINAN KREDİLER0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 582.789 582.789Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-761 -761 -305 -305Kar veya Zarar527.111 527.111 483.094 483.094Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı483.094 483.094 390.984 390.984Dönem Net Kâr veya Zararı44.017 44.017 92.110 92.110YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI2.569.263 28.839 2.598.102 622.222 77.040 699.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 204.126 112.399 81.640 33.096Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler220 68Bankalardan Alınan Faizler192.098 85.539 78.263 20.659Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler5.989 328 1.355 328Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.039 26.312 2.022 12.041Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.039 26.312 2.022 12.041FAİZ GİDERLERİ (-)2 -96.419 -8.578 -43.286 -3.541Mevduata Verilen Faizler-96.181 -5.484 -43.188 -3.389Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-52 -2.874 -1 -84Kiralama Faiz Giderleri-180 -213 -94 -63Diğer Faiz Giderleri-6 -7 -3 -5NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ107.707 103.821 38.354 29.555NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ40.035 29.029 8.839 8.880Alınan Ücret ve Komisyonlar40.251 29.123 8.921 8.912Diğer10 40.251 29.123 8.921 8.912Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-216 -94 -82 -32Gayri Nakdi Kredilere-6 -5 -2 -1Diğer-210 -89 -80 -31TEMETTÜ GELİRLERİ0 0 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 -8.046 20.400 6.085 13.064Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-15.659 18.602 -2.664 16.569Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-1.203 -419 -2.322 -661Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)8.816 2.217 11.071 -2.844DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 2.532 337 188 82FAALİYET BRÜT KÂRI142.228 153.587 53.466 51.581BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -6.142 -26 -2.503 -18DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -2.418 -916 -673 255PERSONEL GİDERLERİ (-)-26.694 -25.147 -9.460 -10.578DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -46.281 -26.836 -21.828 -9.341NET FAALİYET KARI (ZARARI)60.693 100.662 19.002 31.899BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)60.693 100.662 19.002 31.899SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -16.676 -24.236 -4.264 -7.057Cari Vergi Karşılığı-16.413 -23.124 -5.219 -7.339Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.555 -1.112 -337 282Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.292 1.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)44.017 76.426 14.738 24.842DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GiderleriDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0Cari Vergi KarşılığıDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI44.017 76.426 14.738 24.842Grubun Karı (Zararı)44.017 76.426 14.738 24.842Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888107BIST