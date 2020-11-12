***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor
12.11.2020 15:03
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Yeni Bakiye
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-49 76.426 76.377 76.377
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484 0 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
42.484 -42.484 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -248 390.984 76.426 567.162 567.162
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-456 44.017 43.561 43.561
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
92.110 -92.110 0 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
92.110 -92.110 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -761 483.094 44.017 626.350 626.350
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.039.773 1.084.760 2.124.533 63.695 235.015 298.710
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
Teminat Mektupları
0 0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0
TAAHHÜTLER
2 573.147 477.925 1.051.072 63.695 196.580 260.275
Cayılamaz Taahhütler
573.147 477.925 1.051.072 63.695 196.580 260.275
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
573.147 477.925 1.051.072 63.695 196.580 260.275
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
466.626 606.835 1.073.461 38.435 38.435
Alım Satım Amaçlı İşlemler
466.626 606.835 1.073.461 38.435 38.435
Para ve Faiz Swap İşlemleri
466.626 606.835 1.073.461 38.435 38.435
Swap Para Alım İşlemleri
466.626 72.466 539.092 19.159 19.159
Swap Para Satım İşlemleri
534.369 534.369 19.276 19.276
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
10.190 0 10.190 3.689 3.689
EMANET KIYMETLER
10.190 10.190 3.689 3.689
Emanete Alınan Menkul Değerler
10.190 10.190 3.689 3.689
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.049.963 1.084.760 2.134.723 67.384 235.015 302.399
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-54.927 76.623
Alınan Faizler
204.102 112.571
Ödenen Faizler
-96.419 -8.553
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.251 29.123
Elde Edilen Diğer Kazançlar
28.531 20.737
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-53.388 -25.147
Ödenen Vergiler
-16.213 -24.236
Diğer
-161.791 -27.872
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.850.394 118.512
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
14.592 -19.382
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
6.007 -7.172
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
1.828.349 133.323
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.446 11.743
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.795.467 195.135
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.598 -3.683
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.601 -3.683
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
21.787
Diğer
21.787
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
86.118 -3.116
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.899.774 188.336
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
622.756 469.042
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.522.530 657.378
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.017 76.426
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-456 -49
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-456 -49
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-585 -63
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
129 14
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
43.561 76.377
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.942.494 605.385 2.547.879 571.361 92.357 663.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.923.716 598.814 2.522.530 531.621 92.156 623.777
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 720.785 23.132 743.917 107 89.276 89.383
Bankalar
4 1.201.579 575.762 1.777.341 530.586 2.894 533.480
Para Piyasalarından Alacaklar
7.502 7.502 1.001 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-6.150 -80 -6.230 -73 -14 -87
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
18.778 18.778 39.740 39.740
Devlet Borçlanma Senetleri
2 18.778 18.778 39.740 39.740
Türev Finansal Varlıklar
3 6.571 6.571 201 201
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.571 6.571 201 201
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
Krediler
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
40.126 40.126 20.228 20.228
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.538 3.538 4.320 4.320
Diğer
3.538 3.538 4.320 4.320
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 1.581 1.581 1.716 1.716
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 1.368 3.610 4.978 2.805 6.475 9.280
VARLIKLAR TOPLAMI
1.989.107 608.995 2.598.102 600.430 98.832 699.262
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 1.916.449 1.916.449 19.117 68.983 88.100
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER 582.789 582.789
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-761 -761 -305 -305
Kar veya Zarar
527.111 527.111 483.094 483.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
483.094 483.094 390.984 390.984
Dönem Net Kâr veya Zararı
44.017 44.017 92.110 92.110
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.569.263 28.839 2.598.102 622.222 77.040 699.262
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 204.126 112.399 81.640 33.096
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
220 68
Bankalardan Alınan Faizler
192.098 85.539 78.263 20.659
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.989 328 1.355 328
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.039 26.312 2.022 12.041
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.039 26.312 2.022 12.041
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -96.419 -8.578 -43.286 -3.541
Mevduata Verilen Faizler
-96.181 -5.484 -43.188 -3.389
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-52 -2.874 -1 -84
Kiralama Faiz Giderleri
-180 -213 -94 -63
Diğer Faiz Giderleri
-6 -7 -3 -5
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
107.707 103.821 38.354 29.555
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
40.035 29.029 8.839 8.880
Alınan Ücret ve Komisyonlar
40.251 29.123 8.921 8.912
Diğer
10 40.251 29.123 8.921 8.912
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-216 -94 -82 -32
Gayri Nakdi Kredilere
-6 -5 -2 -1
Diğer
-210 -89 -80 -31
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 -8.046 20.400 6.085 13.064
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-15.659 18.602 -2.664 16.569
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.203 -419 -2.322 -661
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
8.816 2.217 11.071 -2.844
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 2.532 337 188 82
FAALİYET BRÜT KÂRI
142.228 153.587 53.466 51.581
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -6.142 -26 -2.503 -18
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -2.418 -916 -673 255
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-26.694 -25.147 -9.460 -10.578
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -46.281 -26.836 -21.828 -9.341
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
60.693 100.662 19.002 31.899
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
60.693 100.662 19.002 31.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -16.676 -24.236 -4.264 -7.057
Cari Vergi Karşılığı
-16.413 -23.124 -5.219 -7.339
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.555 -1.112 -337 282
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.292 1.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
44.017 76.426 14.738 24.842
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
44.017 76.426 14.738 24.842
Grubun Karı (Zararı)
44.017 76.426 14.738 24.842
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888107
BIST