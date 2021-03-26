***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785Yeni Bakiye100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-106 92.110 92.004 92.004Kar Dağıtımı42.484 -42.484Diğer42.484 -42.484Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Yeni Bakiye100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-62 100.295 100.233 100.233Kar Dağıtımı92.110 -92.110Diğer92.110 -92.110Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER803.773 1.087.293 1.891.066 63.695 235.015 298.710GARANTİ VE KEFALETLER0 0Diğer KefaletlerimizdenTAAHHÜTLER2 354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275Cayılamaz Taahhütler354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR448.830 524.533 973.363 38.435 38.435Alım Satım Amaçlı İşlemler448.830 524.533 973.363 38.435 38.435Para ve Faiz Swap İşlemleri448.830 524.533 973.363 38.435 38.435Swap Para Alım İşlemleri448.830 39.322 488.152 19.159 19.159Swap Para Satım İşlemleri485.211 485.211 19.276 19.276EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.688 0 2.688 3.689 3.689EMANET KIYMETLER2.688 2.688 3.689 3.689Emanete Alınan Menkul Değerler2.688 2.688 3.689 3.689REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0Emtia0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI806.461 1.087.293 1.893.754 67.384 235.015 302.399Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı27.981 93.166Alınan Faizler364.186 146.944Ödenen Faizler-191.607 -23.972Alınan Ücret ve Komisyonlar58.871 38.451Elde Edilen Diğer Kazançlar35.497 32.672Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-73.952 -32.906Ödenen Vergiler-21.616 -26.342Diğer-143.398 -41.681Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim29.238 69.809Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış28.308 2.058Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.185 -4.524Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-1.023 6.024Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)59.987Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.138 6.264Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı57.219 162.975YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-4.767 -22.447Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-3.601 -22.447Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerDiğer-1.169FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit19.814Diğer19.814Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiVI-1 66.088 13.186Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)138.354 153.714Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-2 622.756 469.042Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer VarlıklarVI-3 761.110 622.756Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)100.295 92.110DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-62 -106Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-62 -106Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-78 -136Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 30Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)100.233 92.004Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)229.078 546.766 775.844 571.361 92.357 663.718Nakit ve Nakit Benzerleri217.815 543.295 761.110 531.621 92.156 623.777Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 2.179 74.338 76.517 107 89.276 89.383Bankalar4 216.729 469.031 685.760 530.586 2.894 533.480Para Piyasalarından Alacaklar1.001 1.001Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.093 -74 -1.167 -73 -14 -87Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 11.263 11.263 39.740 39.740Devlet Borçlanma Senetleri11.263 11.263 39.740 39.740Türev Finansal Varlıklar3,13 3.471 3.471 201 201Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı3.471 3.471 201 201İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)KredilerSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)Durdurulan Faaliyetlere İlişkinORTAKLIK YATIRIMLARIİştirakler (Net)Konsolide EdilmeyenlerMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)14 38.326 38.326 20.228 20.228MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)15 4.328 4.328 4.320 4.320Diğer4.328 4.328 4.320 4.320YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI17 1.488 1.488 1.716 1.716DİĞER AKTİFLER (Net)19 1.133 11.813 12.946 2.805 6.475 9.280VARLIKLAR TOPLAMI274.353 558.579 832.932 600.430 98.832 699.262YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 87.077 87.077 19.117 68.983 88.100ALINAN KREDİLER0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0Bonolar0 0Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerFONLAR0 0Diğer0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2,8 1.049 1.049 261 261Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.049 1.049 261 261FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 320 25.919 26.239 6.425 6.425KARŞILIKLAR9 17.929 17.929 12.441 12.441Çalışan Hakları Karşılığı17.100 17.100 11.613 11.613Diğer Karşılıklar829 829 828 828CARİ VERGİ BORCU10 17.006 17.006 4.200 4.200ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0Krediler0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 351 259 610 3.675 1.371 5.046ÖZKAYNAKLAR13 683.022 683.022 582.789 582.789Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-367 -367 -305 -305Kar veya Zarar583.389 583.389 483.094 483.094Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı483.094 483.094 390.984 390.984Dönem Net Kâr veya Zararı100.295 100.295 92.110 92.110YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI805.705 27.227 832.932 622.222 77.040 699.262Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 364.210 145.978Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler1.719 220Bankalardan Alınan Faizler346.686 115.542Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler9.418 3.392Menkul Değerlerden Alınan Faizler6.387 26.824Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar6.387 26.824FAİZ GİDERLERİ (-)2 -191.607 -23.981Mevduata Verilen Faizler-191.247 -20.575Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-69 -3.103İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-285 -268Diğer Faiz Giderleri-6 -35NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ172.603 121.997NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ58.572 38.451Alınan Ücret ve Komisyonlar58.871 38.580Diğer10 58.871 38.580Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-299 -129Gayri Nakdi Kredilere-9 -7Diğer-290 -122TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)4 -3.167 32.222Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-12.799 28.298Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.907 -904Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)7.725 4.828DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5 2.859 450FAALİYET BRÜT KÂRI230.867 193.120BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -1.079 -22DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -2.230 -772PERSONEL GİDERLERİ (-)-36.976 -32.906DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -60.664 -40.968NET FAALİYET KARI (ZARARI)129.918 118.452BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)129.918 118.452SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -29.623 -26.342Cari Vergi Karşılığı-29.379 -25.570Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-244 -772SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)100.295 92.110DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9 100.295 92.110Grubun Karı (Zararı)100.295 92.110Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921041BIST