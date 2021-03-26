***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor
26.03.2021 16:35
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Yeni Bakiye
100.000 -199 348.500 42.484 490.785 490.785
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-106 92.110 92.004 92.004
Kar Dağıtımı
42.484 -42.484
Diğer
42.484 -42.484
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Yeni Bakiye
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-62 100.295 100.233 100.233
Kar Dağıtımı
92.110 -92.110
Diğer
92.110 -92.110
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
803.773 1.087.293 1.891.066 63.695 235.015 298.710
GARANTİ VE KEFALETLER
0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0
TAAHHÜTLER
2 354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275
Cayılamaz Taahhütler
354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
354.943 562.760 917.703 63.695 196.580 260.275
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
448.830 524.533 973.363 38.435 38.435
Alım Satım Amaçlı İşlemler
448.830 524.533 973.363 38.435 38.435
Para ve Faiz Swap İşlemleri
448.830 524.533 973.363 38.435 38.435
Swap Para Alım İşlemleri
448.830 39.322 488.152 19.159 19.159
Swap Para Satım İşlemleri
485.211 485.211 19.276 19.276
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.688 0 2.688 3.689 3.689
EMANET KIYMETLER
2.688 2.688 3.689 3.689
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.688 2.688 3.689 3.689
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0
Emtia
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
806.461 1.087.293 1.893.754 67.384 235.015 302.399
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
27.981 93.166
Alınan Faizler
364.186 146.944
Ödenen Faizler
-191.607 -23.972
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.871 38.451
Elde Edilen Diğer Kazançlar
35.497 32.672
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-73.952 -32.906
Ödenen Vergiler
-21.616 -26.342
Diğer
-143.398 -41.681
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
29.238 69.809
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
28.308 2.058
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.185 -4.524
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.023 6.024
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
59.987
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.138 6.264
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
57.219 162.975
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-4.767 -22.447
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.601 -22.447
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
3
Diğer
-1.169
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
19.814
Diğer
19.814
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
VI-1 66.088 13.186
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
138.354 153.714
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-2 622.756 469.042
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VI-3 761.110 622.756
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
100.295 92.110
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-62 -106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-62 -106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78 -136
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 30
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
100.233 92.004
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
229.078 546.766 775.844 571.361 92.357 663.718
Nakit ve Nakit Benzerleri
217.815 543.295 761.110 531.621 92.156 623.777
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 2.179 74.338 76.517 107 89.276 89.383
Bankalar
4 216.729 469.031 685.760 530.586 2.894 533.480
Para Piyasalarından Alacaklar
1.001 1.001
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.093 -74 -1.167 -73 -14 -87
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 11.263 11.263 39.740 39.740
Devlet Borçlanma Senetleri
11.263 11.263 39.740 39.740
Türev Finansal Varlıklar
3,13 3.471 3.471 201 201
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.471 3.471 201 201
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
Krediler
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
İştirakler (Net)
0
Konsolide Edilmeyenler
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
14 38.326 38.326 20.228 20.228
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
15 4.328 4.328 4.320 4.320
Diğer
4.328 4.328 4.320 4.320
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
17 1.488 1.488 1.716 1.716
DİĞER AKTİFLER (Net)
19 1.133 11.813 12.946 2.805 6.475 9.280
VARLIKLAR TOPLAMI
274.353 558.579 832.932 600.430 98.832 699.262
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 87.077 87.077 19.117 68.983 88.100
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0
FONLAR
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2,8 1.049 1.049 261 261
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.049 1.049 261 261
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 320 25.919 26.239 6.425 6.425
KARŞILIKLAR
9 17.929 17.929 12.441 12.441
Çalışan Hakları Karşılığı
17.100 17.100 11.613 11.613
Diğer Karşılıklar
829 829 828 828
CARİ VERGİ BORCU
10 17.006 17.006 4.200 4.200
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 351 259 610 3.675 1.371 5.046
ÖZKAYNAKLAR
13 683.022 683.022 582.789 582.789
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-367 -367 -305 -305
Kar veya Zarar
583.389 583.389 483.094 483.094
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
483.094 483.094 390.984 390.984
Dönem Net Kâr veya Zararı
100.295 100.295 92.110 92.110
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
805.705 27.227 832.932 622.222 77.040 699.262
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 364.210 145.978
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.719 220
Bankalardan Alınan Faizler
346.686 115.542
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
9.418 3.392
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
6.387 26.824
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
6.387 26.824
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -191.607 -23.981
Mevduata Verilen Faizler
-191.247 -20.575
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-69 -3.103
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-285 -268
Diğer Faiz Giderleri
-6 -35
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
172.603 121.997
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
58.572 38.451
Alınan Ücret ve Komisyonlar
58.871 38.580
Diğer
10 58.871 38.580
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-299 -129
Gayri Nakdi Kredilere
-9 -7
Diğer
-290 -122
TEMETTÜ GELİRLERİ
0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 -3.167 32.222
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-12.799 28.298
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.907 -904
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
7.725 4.828
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 2.859 450
FAALİYET BRÜT KÂRI
230.867 193.120
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -1.079 -22
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -2.230 -772
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-36.976 -32.906
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -60.664 -40.968
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
129.918 118.452
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.918 118.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -29.623 -26.342
Cari Vergi Karşılığı
-29.379 -25.570
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-244 -772
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
100.295 92.110
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 100.295 92.110
Grubun Karı (Zararı)
100.295 92.110
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921041
BIST