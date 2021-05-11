***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Yeni Bakiye100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-68 8.111 8.043 8.043Kar Dağıtımı92.110 -92.110 0 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğer92.110 -92.110 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -373 483.094 8.111 590.832 590.832Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022Yeni Bakiye100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-88 53.870 53.782 53.782Kar Dağıtımı100.295 -100.295Diğer100.295 -100.295Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -455 583.389 53.870 736.804 736.804Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER865.703 590.067 1.455.770 803.773 1.087.293 1.891.066GARANTİ VE KEFALETLER1 0 0TAAHHÜTLER2 447.993 159.947 607.940 354.943 562.760 917.703Cayılamaz Taahhütler447.993 159.947 607.940 354.943 562.760 917.703Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri447.993 159.947 607.940 354.943 562.760 917.703TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR417.710 430.120 847.830 448.830 524.533 973.363Alım Satım Amaçlı İşlemler417.710 430.120 847.830 448.830 524.533 973.363Para ve Faiz Swap İşlemleri417.710 430.120 847.830 448.830 524.533 973.363Swap Para Alım İşlemleri417.710 8.211 425.921 448.830 39.322 488.152Swap Para Satım İşlemleri0 421.909 421.909 0 485.211 485.211EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER2.688 2.688 2.688 2.688EMANET KIYMETLER2.688 2.688 2.688 2.688Emanete Alınan Menkul Değerler2.688 2.688 2.688 2.688REHİNLİ KIYMETLER0 0Teminat Senetleri0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI868.391 590.067 1.458.458 806.461 1.087.293 1.893.754Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.599 4.300Alınan Faizler130.978 52.847Ödenen Faizler-89.394 -28.150Alınan Ücret ve Komisyonlar12.228 20.537Elde Edilen Diğer Kazançlar11.714 9.734Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-22.454 -16.204Ödenen Vergiler-19.729 -6.500Diğer-27.942 -27.964Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim747.718 -75.253Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-22.054 -41.367Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.101Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış8.494 -9.440Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)764.725 -18.287Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-3.447 -7.260Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı743.119 -70.953YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.364 1.345Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.098 -100Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller7.886Diğer-2.266 -6.441FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.920 -291Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.002 -291Diğer2.922Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi57.755 6.236Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)799.430 -63.663Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar761.110 622.756Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.560.540 559.093Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)53.870 8.111DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-88 -68Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-88 -68Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-110 -87Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler22 19Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.782 8.043Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.060.146 537.182 1.597.328 229.078 546.766 775.844Nakit ve Nakit Benzerleri1.027.455 533.085 1.560.540 217.815 543.295 761.110Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 581.743 66.216 647.959 2.179 74.338 76.517Bankalar4 447.907 466.934 914.841 216.729 469.031 685.760Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.195 -65 -2.260 -1.093 -74 -1.167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 32.691 32.691 11.263 0 11.263Devlet Borçlanma Senetleri32.691 32.691 11.263 0 11.263Türev Finansal Varlıklar3 4.097 4.097 0 3.471 3.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.097 4.097 0 3.471 3.471İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)36.229 36.229 38.326 38.326MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)5.030 5.030 4.328 4.328ŞerefiyeDiğer5.030 5.030 4.328 4.328YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 235 235 1.488 1.488DİĞER AKTİFLER (Net)17 2.610 4.609 7.219 1.133 11.813 12.946VARLIKLAR TOPLAMI1.104.250 541.791 1.646.041 274.353 558.579 832.932YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 851.802 851.802 87.077 87.077ALINAN KREDİLER0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0FONLAR0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 228 228 0 1.049 1.049Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı228 228 0 1.049 1.049FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 262 27.897 28.159 320 25.919 26.239KARŞILIKLAR9 8.466 8.466 17.929 17.929Çalışan Hakları Karşılığı7.711 7.711 17.100 17.100Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar755 755 829 829CARİ VERGİ BORCU10 19.371 19.371 17.006 0 17.006ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0Krediler0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 1.211 1.211 351 259 610ÖZKAYNAKLAR11 736.804 736.804 683.022 683.022Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-455 -455 -367 -367Kar veya Zarar637.259 637.259 583.389 583.389Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı583.389 583.389 483.094 483.094Dönem Net Kâr veya Zararı53.870 53.870 100.295 100.295YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.617.916 28.125 1.646.041 805.705 27.227 832.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 130.978 50.965Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler4.283 0Bankalardan Alınan Faizler117.464 45.560Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.171 2.716Menkul Değerlerden Alınan Faizler8.060 2.689Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar8.060 2.689FAİZ GİDERLERİ (-)2 -89.394 -28.150Mevduata Verilen Faizler-89.137 -28.070Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-154 -22Kiralama Faiz Giderleri-89 -56Diğer Faiz Giderleri-14 -2NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ41.584 22.815NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ12.159 20.478Alınan Ücret ve Komisyonlar12.228 20.537Gayri Nakdi Kredilerden0 0Diğer10 12.228 20.537Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-69 -59Gayri Nakdi Kredilere-3 -2Diğer-66 -57TEMETTÜ GELİRLERİ0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 41.824 -5.570Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)19.943 -3.495Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.697 -745Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)19.184 -1.330DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 1.569 180FAALİYET BRÜT KÂRI97.136 37.903BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -1.102 0DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -1.482 -2.059PERSONEL GİDERLERİ (-)-11.227 -8.102DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -13.211 -15.028NET FAALİYET KARI (ZARARI)70.114 12.714BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)70.114 12.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -16.244 -4.603Cari Vergi Karşılığı-14.970 -3.199Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.274 -1.404SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)53.870 8.111DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERSatış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları