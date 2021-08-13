***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDiğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Yeni Bakiye100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-194 29.279 29.085 29.085Kar Dağıtımı92.110 -92.110 0 0Diğer92.110 -92.110 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -499 483.094 29.279 611.874 611.874Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerHataların Düzeltilmesinin EtkisiMuhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin EtkisiYeni Bakiye100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41 76.101 76.142 76.142Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımıİç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye ArtırımıÖdenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme FarkıHisse Senedine Dönüştürülebilir TahvillerSermaye Benzeri Borçlanma AraçlarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Kar Dağıtımı100.295 -100.295 0 0Dağıtılan TemettüYedeklere Aktarılan TutarlarDiğer100.295 -100.295 0 0Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -326 583.389 76.101 759.164 759.164Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.267.807 1.075.412 2.343.219 803.773 1.087.293 1.891.066GARANTİ VE KEFALETLER1 0Teminat MektuplarıDevlet İhale Kanunu Kapsamına GirenlerTAAHHÜTLER2 764.999 446.954 1.211.953 354.943 562.760 917.703Cayılamaz Taahhütler764.999 446.954 1.211.953 354.943 562.760 917.703Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri764.999 446.954 1.211.953 354.943 562.760 917.703TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR502.808 628.458 1.131.266 448.830 524.533 973.363Alım Satım Amaçlı İşlemler502.808 628.458 1.131.266 448.830 524.533 973.363Para ve Faiz Swap İşlemleri502.808 628.458 1.131.266 448.830 524.533 973.363Swap Para Alım İşlemleri502.808 62.250 565.058 448.830 39.322 488.152Swap Para Satım İşlemleri566.208 566.208 485.211 485.211EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER9.991 9.991 2.688 2.688EMANET KIYMETLER9.991 9.991 2.688 2.688Emanete Alınan Menkul Değerler9.991 9.991 2.688 2.688REHİNLİ KIYMETLER0 0Menkul Kıymetler0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.277.798 1.075.412 2.353.210 806.461 1.087.293 1.893.754Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-4.840 -75.168Alınan Faizler280.506 122.462Ödenen Faizler-200.892 -53.133Alınan Ücret ve Komisyonlar27.023 31.330Elde Edilen Diğer Kazançlar26.943 20.727Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-46.070 -34.468Ödenen Vergiler-30.924 -10.111Diğer-61.426 -151.975Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-96.816 990.067Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-36.328 1.811Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış1.021Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış1.598 2.135Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-65.348 990.339Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)3.262 -5.239Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-101.656 914.899YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.286 -11.000Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-1.772 -224.928Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller220.531Diğer-3.514 -6.603FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.121 19.404Kiralamaya İlişkin Ödemeler-1.828 19.404Diğer3.949Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi87.805 101.772Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-17.016 1.025.075Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar761.110 622.756Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar744.094 1.647.831Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)76.101 29.279DİĞER KAPSAMLI GELİRLER41 -194Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar41 -194Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)51 -248Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10 54Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarYurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)76.142 29.085Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)217.119 578.037 795.156 229.078 546.766 775.844Nakit ve Nakit Benzerleri166.547 577.547 744.094 217.815 543.295 761.110Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 161.961 147.751 309.712 2.179 74.338 76.517Bankalar4 609 429.870 430.479 216.729 469.031 685.760Para Piyasalarından Alacaklar4.002 4.002Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-25 -74 -99 -1.093 -74 -1.167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 50.572 50.572 11.263 11.263Devlet Borçlanma Senetleri50.572 50.572 11.263 11.263Türev Finansal Varlıklar3 490 490 3.471 3.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı490 490 3.471 3.471İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0Kiralama İşlemlerinden Alacaklar0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)34.593 34.593 38.326 38.326MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.769 4.769 4.328 4.328Diğer4.769 4.769 4.328 4.328YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 2.289 2.289 1.488 1.488DİĞER AKTİFLER (Net)17 2.899 6.364 9.263 1.133 11.813 12.946VARLIKLAR TOPLAMI261.669 584.401 846.070 274.353 558.579 832.932YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 20.474 1.255 21.729 87.077 87.077ALINAN KREDİLER0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR3.301 3.301İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0FONLAR0 0Müstakrizlerin Fonları0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 1.670 1.670 1.049 1.049Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı1.670 1.670 1.049 1.049FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 204 28.156 28.360 320 25.919 26.239KARŞILIKLAR9 11.935 11.935 17.929 17.929Çalışan Hakları Karşılığı11.519 11.519 17.100 17.100Diğer Karşılıklar416 416 829 829CARİ VERGİ BORCU10 18.699 18.699 17.006 17.006ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0Krediler0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 1.212 1.212 351 259 610ÖZKAYNAKLAR11 759.164 759.164 683.022 683.022Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-326 -326 -367 -367Kar veya Zarar659.490 659.490 583.389 583.389Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı583.389 583.389 483.094 483.094Dönem Net Kâr veya Zararı76.101 76.101 100.295 100.295YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI814.989 31.081 846.070 805.705 27.227 832.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 280.506 122.486 149.528 71.521Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler11.577 7.294Bankalardan Alınan Faizler250.350 113.835 132.886 68.275Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler5.066 4.634 3.895 1.918Menkul Değerlerden Alınan Faizler13.513 4.017 5.453 1.328Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar13.513 4.017 5.453 1.328FAİZ GİDERLERİ (-)2 -200.892 -53.133 -111.498 -24.983Mevduata Verilen Faizler-200.494 -52.993 -111.357 -24.923Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-196 -51 -42 -29Kiralama Faiz Giderleri-188 -86 -99 -30Diğer Faiz Giderleri-14 -3 -1NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ79.614 69.353 38.030 46.538NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ26.882 31.196 14.723 10.718Alınan Ücret ve Komisyonlar10 27.023 31.330 14.795 10.793Diğer27.023 31.330 14.795 10.793Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-141 -134 -72 -75Gayri Nakdi Kredilere-6 -4 -3 -2Diğer-135 -130 -69 -73TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 47.241 -14.131 5.417 -8.561Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)22.083 -12.995 2.140 -9.500Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)4.206 1.119 1.509 1.864Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)20.952 -2.255 1.768 -925DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 2.804 2.344 1.235 2.164FAALİYET BRÜT KÂRI156.541 88.762 59.405 50.859BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 0 -3.639 1.102 -3.639DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -1.441 -1.745 41 314PERSONEL GİDERLERİ (-)-23.035 -17.234 -11.808 -9.132DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -27.097 -24.453 -13.886 -9.425NET FAALİYET KARI (ZARARI)104.968 41.691 34.854 28.977BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)104.968 41.691 34.854 28.977SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -28.867 -12.412 -12.623 -7.809Cari Vergi Karşılığı-29.679 -11.194 -14.709 -7.995Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -1.218 1.274 186Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi812 812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)76.101 29.279 22.231 21.168DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9 76.101 29.279 22.231 21.168Grubun Karı (Zararı)76.101 29.279 22.231 21.168Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958045BIST