***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor
13.08.2021 18:17
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Yeni Bakiye
100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-194 29.279 29.085 29.085
Kar Dağıtımı
92.110 -92.110 0 0
Diğer
92.110 -92.110 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -499 483.094 29.279 611.874 611.874
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
100.000 -367 483.094 100.295 683.022 683.022
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 76.101 76.142 76.142
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
100.295 -100.295 0 0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
100.295 -100.295 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -326 583.389 76.101 759.164 759.164
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.267.807 1.075.412 2.343.219 803.773 1.087.293 1.891.066
GARANTİ VE KEFALETLER
1 0
Teminat Mektupları
0
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0
TAAHHÜTLER
2 764.999 446.954 1.211.953 354.943 562.760 917.703
Cayılamaz Taahhütler
764.999 446.954 1.211.953 354.943 562.760 917.703
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
764.999 446.954 1.211.953 354.943 562.760 917.703
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
502.808 628.458 1.131.266 448.830 524.533 973.363
Alım Satım Amaçlı İşlemler
502.808 628.458 1.131.266 448.830 524.533 973.363
Para ve Faiz Swap İşlemleri
502.808 628.458 1.131.266 448.830 524.533 973.363
Swap Para Alım İşlemleri
502.808 62.250 565.058 448.830 39.322 488.152
Swap Para Satım İşlemleri
566.208 566.208 485.211 485.211
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
9.991 9.991 2.688 2.688
EMANET KIYMETLER
9.991 9.991 2.688 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
9.991 9.991 2.688 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0
Menkul Kıymetler
0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.277.798 1.075.412 2.353.210 806.461 1.087.293 1.893.754
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-4.840 -75.168
Alınan Faizler
280.506 122.462
Ödenen Faizler
-200.892 -53.133
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27.023 31.330
Elde Edilen Diğer Kazançlar
26.943 20.727
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-46.070 -34.468
Ödenen Vergiler
-30.924 -10.111
Diğer
-61.426 -151.975
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-96.816 990.067
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-36.328 1.811
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.021
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.598 2.135
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-65.348 990.339
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.262 -5.239
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-101.656 914.899
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.286 -11.000
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.772 -224.928
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
220.531
Diğer
-3.514 -6.603
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.121 19.404
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.828 19.404
Diğer
3.949
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
87.805 101.772
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-17.016 1.025.075
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
761.110 622.756
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
744.094 1.647.831
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.101 29.279
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
41 -194
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41 -194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
51 -248
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10 54
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.142 29.085
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
217.119 578.037 795.156 229.078 546.766 775.844
Nakit ve Nakit Benzerleri
166.547 577.547 744.094 217.815 543.295 761.110
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 161.961 147.751 309.712 2.179 74.338 76.517
Bankalar
4 609 429.870 430.479 216.729 469.031 685.760
Para Piyasalarından Alacaklar
4.002 4.002
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-25 -74 -99 -1.093 -74 -1.167
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 50.572 50.572 11.263 11.263
Devlet Borçlanma Senetleri
50.572 50.572 11.263 11.263
Türev Finansal Varlıklar
3 490 490 3.471 3.471
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
490 490 3.471 3.471
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
34.593 34.593 38.326 38.326
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
4.769 4.769 4.328 4.328
Diğer
4.769 4.769 4.328 4.328
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 2.289 2.289 1.488 1.488
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 2.899 6.364 9.263 1.133 11.813 12.946
VARLIKLAR TOPLAMI
261.669 584.401 846.070 274.353 558.579 832.932
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 20.474 1.255 21.729 87.077 87.077
ALINAN KREDİLER
0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.301 3.301
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
FONLAR
0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 1.670 1.670 1.049 1.049
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.670 1.670 1.049 1.049
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 204 28.156 28.360 320 25.919 26.239
KARŞILIKLAR
9 11.935 11.935 17.929 17.929
Çalışan Hakları Karşılığı
11.519 11.519 17.100 17.100
Diğer Karşılıklar
416 416 829 829
CARİ VERGİ BORCU
10 18.699 18.699 17.006 17.006
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0
Krediler
0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 1.212 1.212 351 259 610
ÖZKAYNAKLAR
11 759.164 759.164 683.022 683.022
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 100.000 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-326 -326 -367 -367
Kar veya Zarar
659.490 659.490 583.389 583.389
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
583.389 583.389 483.094 483.094
Dönem Net Kâr veya Zararı
76.101 76.101 100.295 100.295
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
814.989 31.081 846.070 805.705 27.227 832.932
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
1 280.506 122.486 149.528 71.521
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
11.577 7.294
Bankalardan Alınan Faizler
250.350 113.835 132.886 68.275
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
5.066 4.634 3.895 1.918
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
13.513 4.017 5.453 1.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
13.513 4.017 5.453 1.328
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -200.892 -53.133 -111.498 -24.983
Mevduata Verilen Faizler
-200.494 -52.993 -111.357 -24.923
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-196 -51 -42 -29
Kiralama Faiz Giderleri
-188 -86 -99 -30
Diğer Faiz Giderleri
-14 -3 -1
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
79.614 69.353 38.030 46.538
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
26.882 31.196 14.723 10.718
Alınan Ücret ve Komisyonlar
10 27.023 31.330 14.795 10.793
Diğer
27.023 31.330 14.795 10.793
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-141 -134 -72 -75
Gayri Nakdi Kredilere
-6 -4 -3 -2
Diğer
-135 -130 -69 -73
TEMETTÜ GELİRLERİ
0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 47.241 -14.131 5.417 -8.561
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
22.083 -12.995 2.140 -9.500
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.206 1.119 1.509 1.864
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
20.952 -2.255 1.768 -925
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 2.804 2.344 1.235 2.164
FAALİYET BRÜT KÂRI
156.541 88.762 59.405 50.859
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 0 -3.639 1.102 -3.639
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -1.441 -1.745 41 314
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-23.035 -17.234 -11.808 -9.132
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -27.097 -24.453 -13.886 -9.425
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
104.968 41.691 34.854 28.977
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
104.968 41.691 34.854 28.977
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -28.867 -12.412 -12.623 -7.809
Cari Vergi Karşılığı
-29.679 -11.194 -14.709 -7.995
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -1.218 1.274 186
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
812 812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
76.101 29.279 22.231 21.168
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 76.101 29.279 22.231 21.168
Grubun Karı (Zararı)
76.101 29.279 22.231 21.168
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958045
BIST