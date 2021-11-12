***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Yeni Bakiye100.000 -305 390.984 92.110 582.789 582.789Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-456 44.017 43.561 43.561Kar Dağıtımı92.110 -92.110Diğer92.110 -92.110Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -761 483.094 44.017 626.350 626.350Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -367 483.094 100.295 683.022 0 683.022TMS 8 Uyarınca Yapılan DüzeltmelerYeni Bakiye100.000 -367 483.094 100.295 683.022 0 683.022Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-233 110.862 110.629 0 110.629Kar Dağıtımı100.295 -100.295Diğer100.295 -100.295Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -600 583.389 110.862 793.651 0 793.651Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1 824.424 1.276.120 2.100.544 803.773 1.087.293 1.891.066GARANTİ VE KEFALETLER0 0Teminat Mektupları0 0TAAHHÜTLER2 291.351 425.700 717.051 354.943 562.760 917.703Cayılamaz Taahhütler291.351 425.700 717.051 354.943 562.760 917.703Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri291.351 425.700 717.051 354.943 562.760 917.703TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR533.073 850.420 1.383.493 448.830 524.533 973.363Alım Satım Amaçlı İşlemler533.073 850.420 1.383.493 448.830 524.533 973.363Para ve Faiz Swap İşlemleri533.073 850.420 1.383.493 448.830 524.533 973.363Swap Para Alım İşlemleri533.073 158.907 691.980 448.830 39.322 488.152Swap Para Satım İşlemleri0 691.513 691.513 485.211 485.211EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER5.690 5.690 2.688 2.688EMANET KIYMETLER5.690 5.690 2.688 2.688Emanete Alınan Menkul Değerler5.690 5.690 2.688 2.688REHİNLİ KIYMETLER0 0Emtia0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI830.114 1.276.120 2.106.234 806.461 1.087.293 1.893.754Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı11.884 -54.927Alınan Faizler391.451 204.102Ödenen Faizler-279.961 -96.419Alınan Ücret ve Komisyonlar75.844 40.251Elde Edilen Diğer Kazançlar42.032 28.531Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-77.898 -53.388Ödenen Vergiler-44.707 -16.213Diğer-94.877 -161.791Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-20.857 1.850.394Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-97.096 14.592Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-8.148 6.007Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)81.947 1.828.349Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.440 1.446Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-8.973 1.795.467YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-8.488 -3.598Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-2.771 -3.601Elden Çıkarılan Menkul ve GayrimenkullerDiğer-5.717FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.661 21.787Kiralamaya İlişkin Ödemeler-4.574Diğer6.235 21.787Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi107.734 86.118Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)91.934 1.899.774Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar761.110 622.756Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar853.044 2.522.530Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)110.862 44.017DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-233 -456Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-233 -456Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-291 -585Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler58 129Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/GiderleriTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)110.629 43.561Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)297.616 667.258 964.874 229.078 546.766 775.844Nakit ve Nakit Benzerleri186.638 666.406 853.044 217.815 543.295 761.110Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 158.052 151.098 309.150 2.179 74.338 76.517Bankalar4 25.727 515.399 541.126 216.729 469.031 685.760Para Piyasalarından Alacaklar3.002 3.002 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-143 -91 -234 -1.093 -74 -1.167Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 110.978 0 110.978 11.263 0 11.263Devlet Borçlanma Senetleri110.978 0 110.978 11.263 0 11.263Türev Finansal Varlıklar3 852 852 3.471 3.471Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı852 852 3.471 3.471İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)33.368 33.368 38.326 38.326MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)4.364 4.364 4.328 4.328Diğer4.364 4.364 4.328 4.328YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 2.742 2.742 1.488 1.488DİĞER AKTİFLER (Net)17 1.262 16.914 18.176 1.133 11.813 12.946VARLIKLAR TOPLAMI339.352 684.172 1.023.524 274.353 558.579 832.932YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 169.024 169.024 87.077 87.077ALINAN KREDİLER0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0Bonolar0 0FONLAR0 0Müstakrizlerin Fonları0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 760 760 1.049 1.049Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı760 760 1.049 1.049FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 144 27.756 27.900 320 25.919 26.239KARŞILIKLAR9 15.063 15.063 17.929 17.929Çalışan Hakları Karşılığı14.854 14.854 17.100 17.100Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0Diğer Karşılıklar209 209 829 829CARİ VERGİ BORCU10 16.413 16.413 17.006 17.006ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0Krediler0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 713 713 351 259 610ÖZKAYNAKLAR11 793.651 793.651 683.022 683.022Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 100.000 100.000Sermaye Yedekleri0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-600 -600 -367 -367Kar veya Zarar694.251 694.251 583.389 583.389Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı583.389 583.389 483.094 483.094Dönem Net Kâr veya Zararı110.862 110.862 100.295 100.295YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI995.008 28.516 1.023.524 805.705 27.227 832.932Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ1 391.451 204.126 110.945 81.640Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler16.523 0 4.946 0Bankalardan Alınan Faizler340.160 192.098 89.810 78.263Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler7.841 5.989 2.775 1.355Menkul Değerlerden Alınan Faizler26.927 6.039 13.414 2.022Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar26.927 6.039 13.414 2.022FAİZ GİDERLERİ (-)2 -279.961 -96.419 -79.069 -43.286Mevduata Verilen Faizler-279.439 -96.181 -78.945 -43.188Kullanılan Kredilere Verilen Faizler0 0Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-218 -52 -22 -1İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-279 -180 -91 -94Diğer Faiz Giderleri-25 -6 -11 -3NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ111.490 107.707 31.876 38.354NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ75.630 40.035 48.748 8.839Alınan Ücret ve Komisyonlar75.844 40.251 48.821 8.921Gayri Nakdi Kredilerden0 0 0Diğer10 75.844 40.251 48.821 8.921Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-214 -216 -73 -82Gayri Nakdi Kredilere-9 -6 -3 -2Diğer-205 -210 -70 -80TEMETTÜ GELİRLERİTİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 45.325 -8.046 -1.916 6.085Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)27.324 -15.659 5.241 -2.664Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)5.611 -1.203 1.405 -2.322Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)12.390 8.816 -8.562 11.071DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 2.962 2.532 158 188FAALİYET BRÜT KÂRI235.407 142.228 78.866 53.466BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -18 -6.142 -18 -2.503DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -2.921 -2.418 -1.480 -673PERSONEL GİDERLERİ (-)-38.949 -26.694 -15.914 -9.460DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -41.731 -46.281 -14.634 -21.828NET FAALİYET KARI (ZARARI)151.788 60.693 46.820 19.002BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)151.788 60.693 46.820 19.002SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -40.926 -16.676 -12.059 -4.264Cari Vergi Karşılığı-42.123 -16.413 -12.444 -5.219Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-10 -1.555 -10 -337Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.207 1.292 395 1.292SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)110.862 44.017 34.761 14.738DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık GelirleriDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış ZararlarıDURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Ertelenmiş Vergi Gider EtkisiDURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9 110.862 44.017 34.761 14.738Grubun Karı (Zararı)110.862 44.017 34.761 14.738Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977317BIST