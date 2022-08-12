***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor
12.08.2022 14:20
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -367 483.094 100.295 683.022
Yeni Bakiye
100.000 -367 483.094 100.295 683.022
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 76.101 76.142
Kar Dağıtımı
100.295 -100.295
Diğer
100.295 -100.295
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -326 583.389 76.101 759.164
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -527 583.389 165.442 848.304
Yeni Bakiye
100.000 -527 583.389 165.442 848.304
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
82 208.415 208.497
Kar Dağıtımı
165.442 -165.442
Diğer
165.442 -165.442
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -445 748.831 208.415 1.056.801
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.895.132 1.216.028 3.111.160 717.647 785.089 1.502.736
GARANTİ VE KEFALETLER
1 0 0
TAAHHÜTLER
2 1.310.812 505.960 1.816.772 426.497 424.647 851.144
Cayılamaz Taahhütler
1.310.812 505.960 1.816.772 426.497 424.647 851.144
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.310.812 505.960 1.816.772 426.497 424.647 851.144
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
584.320 710.068 1.294.388 291.150 360.442 651.592
Alım Satım Amaçlı İşlemler
584.320 710.068 1.294.388 291.150 360.442 651.592
Para ve Faiz Swap İşlemleri
584.320 710.068 1.294.388 291.150 360.442 651.592
Swap Para Alım İşlemleri
584.320 62.875 647.195 291.150 34.155 325.305
Swap Para Satım İşlemleri
0 647.193 647.193 0 326.287 326.287
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
52.709 0 52.709 2.688 0 2.688
EMANET KIYMETLER
52.709 0 52.709 2.688 0 2.688
Emanete Alınan Menkul Değerler
52.709 0 52.709 2.688 0 2.688
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.947.841 1.216.028 3.163.869 720.335 785.089 1.505.424
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
120.650 -4.840
Alınan Faizler
116.394 280.506
Ödenen Faizler
-45.070 -200.892
Alınan Ücret ve Komisyonlar
38.378 27.023
Elde Edilen Diğer Kazançlar
49.631 26.943
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-90.646 -46.070
Ödenen Vergiler
-49.687 -30.924
Diğer
101.650 -61.426
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-38.826 -96.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
47.994 -36.328
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-17.002 1.598
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-68.820 -65.348
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-998 3.262
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
81.824 -101.656
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-899 -5.286
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-633 -1.772
Diğer
-266 -3.514
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.629 2.121
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-19.744 -1.828
Diğer
26.373 3.949
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
123.008 87.805
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
210.562 -17.016
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
823.887 761.110
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.034.449 744.094
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
208.415 76.101
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
82 41
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
82 41
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
110 51
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28 -10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
208.497 76.142
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
415.919 717.237 1.133.156 581.882 388.706 970.588
Nakit ve Nakit Benzerleri
317.805 716.644 1.034.449 437.393 386.494 823.887
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 8.541 168.816 177.357 197.939 132.789 330.728
Bankalar
4 260.440 547.929 808.369 240.618 253.761 494.379
Para Piyasalarından Alacaklar
50.021 0 50.021 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-1.197 -101 -1.298 -1.164 -56 -1.220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 98.114 0 98.114 144.489 0 144.489
Devlet Borçlanma Senetleri
98.114 0 98.114 144.489 0 144.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
3 0 593 593 0 2.212 2.212
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 593 593 0 2.212 2.212
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
29.701 0 29.701 32.456 0 32.456
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.661 0 3.661 4.011 0 4.011
Diğer
3.661 0 3.661 4.011 0 4.011
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 10.769 0 10.769 9.446 0 9.446
DİĞER AKTİFLER (Net)
17 10.739 10.239 20.978 1.090 10.506 11.596
VARLIKLAR TOPLAMI
470.789 727.476 1.198.265 628.885 399.212 1.028.097
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
1 13.164 121 13.285 82.105 0 82.105
ALINAN KREDİLER
0 0 0 0 0 0
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 663 663 0 2.020 2.020
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 663 663 0 2.020 2.020
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
7 1.652 44.761 46.413 81 39.704 39.785
KARŞILIKLAR
9 28.672 0 28.672 33.526 0 33.526
Çalışan Hakları Karşılığı
24.250 0 24.250 31.925 0 31.925
Diğer Karşılıklar
4.422 0 4.422 1.601 0 1.601
CARİ VERGİ BORCU
10 51.621 0 51.621 21.521 0 21.521
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6 810 0 810 836 0 836
ÖZKAYNAKLAR
11 1.056.801 0 1.056.801 848.304 0 848.304
Ödenmiş Sermaye
100.000 0 100.000 100.000 0 100.000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-445 0 -445 -527 0 -527
Kar veya Zarar
957.246 0 957.246 748.831 0 748.831
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
748.831 0 748.831 583.389 0 583.389
Dönem Net Kâr veya Zararı
208.415 0 208.415 165.442 0 165.442
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.152.720 45.545 1.198.265 986.373 41.724 1.028.097
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
116.394 280.506 52.448 149.528
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
835 11.577 140 7.294
Bankalardan Alınan Faizler
40.774 250.350 25.440 132.886
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
2.075 5.066 1.291 3.895
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
72.708 13.513 25.577 5.453
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
72.708 13.513 25.577 5.453
Diğer Faiz Gelirleri
2 0 0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -45.070 -200.892 -27.934 -111.498
Mevduata Verilen Faizler
-42.436 -200.494 -26.682 -111.357
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.258 -196 -1.008 -42
Kiralama Faiz Giderleri
-373 -188 -244 -99
Diğer Faiz Giderleri
-3 -14 0 0
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
71.324 79.614 24.514 38.030
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
38.167 26.882 19.513 14.723
Alınan Ücret ve Komisyonlar
38.378 27.023 19.610 14.795
Diğer
10 38.378 27.023 19.610 14.795
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-211 -141 -97 -72
Gayri Nakdi Kredilere
-10 -6 -5 -3
Diğer
-201 -135 -92 -69
TEMETTÜ GELİRLERİ
5 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
3 284.713 47.241 174.654 5.417
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
245.629 22.083 151.094 2.140
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
3.062 4.206 7.142 1.509
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
36.022 20.952 16.418 1.768
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
4 691 2.804 -659 1.235
FAALİYET BRÜT KÂRI
394.895 156.541 218.022 59.405
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
6 -78 0 -21 1.102
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
6 -18.841 -1.441 -12.310 41
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-45.323 -23.035 -24.244 -11.808
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -46.196 -27.097 -25.867 -13.886
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
284.457 104.968 155.580 34.854
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
284.457 104.968 155.580 34.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -76.042 -28.867 -41.062 -12.623
Cari Vergi Karşılığı
-77.392 -29.679 -45.972 -14.709
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-784 0 2.776 1.274
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
2.134 812 2.134 812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
208.415 76.101 114.518 22.231
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
9 208.415 76.101 114.518 22.231
Grubun Karı (Zararı)
208.415 76.101 114.518 22.231
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054984
BIST