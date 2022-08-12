***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -367 483.094 100.295 683.022Yeni Bakiye100.000 -367 483.094 100.295 683.022Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)41 76.101 76.142Kar Dağıtımı100.295 -100.295Diğer100.295 -100.295Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -326 583.389 76.101 759.164Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler100.000 -527 583.389 165.442 848.304Yeni Bakiye100.000 -527 583.389 165.442 848.304Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)82 208.415 208.497Kar Dağıtımı165.442 -165.442Diğer165.442 -165.442Dönem Sonu Bakiyeler100.000 -445 748.831 208.415 1.056.801Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER1.895.132 1.216.028 3.111.160 717.647 785.089 1.502.736GARANTİ VE KEFALETLER1 0 0TAAHHÜTLER2 1.310.812 505.960 1.816.772 426.497 424.647 851.144Cayılamaz Taahhütler1.310.812 505.960 1.816.772 426.497 424.647 851.144Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri1.310.812 505.960 1.816.772 426.497 424.647 851.144TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR584.320 710.068 1.294.388 291.150 360.442 651.592Alım Satım Amaçlı İşlemler584.320 710.068 1.294.388 291.150 360.442 651.592Para ve Faiz Swap İşlemleri584.320 710.068 1.294.388 291.150 360.442 651.592Swap Para Alım İşlemleri584.320 62.875 647.195 291.150 34.155 325.305Swap Para Satım İşlemleri0 647.193 647.193 0 326.287 326.287EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER52.709 0 52.709 2.688 0 2.688EMANET KIYMETLER52.709 0 52.709 2.688 0 2.688Emanete Alınan Menkul Değerler52.709 0 52.709 2.688 0 2.688REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI1.947.841 1.216.028 3.163.869 720.335 785.089 1.505.424Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı120.650 -4.840Alınan Faizler116.394 280.506Ödenen Faizler-45.070 -200.892Alınan Ücret ve Komisyonlar38.378 27.023Elde Edilen Diğer Kazançlar49.631 26.943Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-90.646 -46.070Ödenen Vergiler-49.687 -30.924Diğer101.650 -61.426Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-38.826 -96.816Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış47.994 -36.328Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-17.002 1.598Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-68.820 -65.348Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-998 3.262Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı81.824 -101.656YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-899 -5.286Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-633 -1.772Diğer-266 -3.514FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit6.629 2.121Kiralamaya İlişkin Ödemeler-19.744 -1.828Diğer26.373 3.949Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi123.008 87.805Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)210.562 -17.016Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar823.887 761.110Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.034.449 744.094Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)208.415 76.101DİĞER KAPSAMLI GELİRLER82 41Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar82 41Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)110 51Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-28 -10Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)208.497 76.142Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)415.919 717.237 1.133.156 581.882 388.706 970.588Nakit ve Nakit Benzerleri317.805 716.644 1.034.449 437.393 386.494 823.887Nakit Değerler ve Merkez Bankası1 8.541 168.816 177.357 197.939 132.789 330.728Bankalar4 260.440 547.929 808.369 240.618 253.761 494.379Para Piyasalarından Alacaklar50.021 0 50.021 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.197 -101 -1.298 -1.164 -56 -1.220Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar2 98.114 0 98.114 144.489 0 144.489Devlet Borçlanma Senetleri98.114 0 98.114 144.489 0 144.489Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar3 0 593 593 0 2.212 2.212Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 593 593 0 2.212 2.212İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)29.701 0 29.701 32.456 0 32.456MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)3.661 0 3.661 4.011 0 4.011Diğer3.661 0 3.661 4.011 0 4.011YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)14 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI15 10.769 0 10.769 9.446 0 9.446DİĞER AKTİFLER (Net)17 10.739 10.239 20.978 1.090 10.506 11.596VARLIKLAR TOPLAMI470.789 727.476 1.198.265 628.885 399.212 1.028.097YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT1 13.164 121 13.285 82.105 0 82.105ALINAN KREDİLER0 0 0 0 0 0PARA PİYASALARINA BORÇLAR0 0 0 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2 0 663 663 0 2.020 2.020Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı0 663 663 0 2.020 2.020FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)7 1.652 44.761 46.413 81 39.704 39.785KARŞILIKLAR9 28.672 0 28.672 33.526 0 33.526Çalışan Hakları Karşılığı24.250 0 24.250 31.925 0 31.925Diğer Karşılıklar4.422 0 4.422 1.601 0 1.601CARİ VERGİ BORCU10 51.621 0 51.621 21.521 0 21.521ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 810 0 810 836 0 836ÖZKAYNAKLAR11 1.056.801 0 1.056.801 848.304 0 848.304Ödenmiş Sermaye100.000 0 100.000 100.000 0 100.000Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-445 0 -445 -527 0 -527Kar veya Zarar957.246 0 957.246 748.831 0 748.831Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı748.831 0 748.831 583.389 0 583.389Dönem Net Kâr veya Zararı208.415 0 208.415 165.442 0 165.442YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.152.720 45.545 1.198.265 986.373 41.724 1.028.097Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ116.394 280.506 52.448 149.528Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler835 11.577 140 7.294Bankalardan Alınan Faizler40.774 250.350 25.440 132.886Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler2.075 5.066 1.291 3.895Menkul Değerlerden Alınan Faizler72.708 13.513 25.577 5.453Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar72.708 13.513 25.577 5.453Diğer Faiz Gelirleri2 0 0 0FAİZ GİDERLERİ (-)2 -45.070 -200.892 -27.934 -111.498Mevduata Verilen Faizler-42.436 -200.494 -26.682 -111.357Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-2.258 -196 -1.008 -42Kiralama Faiz Giderleri-373 -188 -244 -99Diğer Faiz Giderleri-3 -14 0 0NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ71.324 79.614 24.514 38.030NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ38.167 26.882 19.513 14.723Alınan Ücret ve Komisyonlar38.378 27.023 19.610 14.795Diğer10 38.378 27.023 19.610 14.795Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-211 -141 -97 -72Gayri Nakdi Kredilere-10 -6 -5 -3Diğer-201 -135 -92 -69TEMETTÜ GELİRLERİ5 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)3 284.713 47.241 174.654 5.417Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)245.629 22.083 151.094 2.140Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)3.062 4.206 7.142 1.509Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)36.022 20.952 16.418 1.768DİĞER FAALİYET GELİRLERİ4 691 2.804 -659 1.235FAALİYET BRÜT KÂRI394.895 156.541 218.022 59.405BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )6 -78 0 -21 1.102DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )6 -18.841 -1.441 -12.310 41PERSONEL GİDERLERİ (-)-45.323 -23.035 -24.244 -11.808DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)7 -46.196 -27.097 -25.867 -13.886NET FAALİYET KARI (ZARARI)284.457 104.968 155.580 34.854BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)284.457 104.968 155.580 34.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -76.042 -28.867 -41.062 -12.623Cari Vergi Karşılığı-77.392 -29.679 -45.972 -14.709Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-784 0 2.776 1.274Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.134 812 2.134 812SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)208.415 76.101 114.518 22.231DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI9 208.415 76.101 114.518 22.231Grubun Karı (Zararı)208.415 76.101 114.518 22.231Azınlık Payları Karı (Zararı)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054984BIST