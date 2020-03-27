***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.03.2020 14:21
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar
2019 Yılı Faaliyet raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832813
BIST
15:3789.432
En Yüksek
|Değişim
|: -2,29%
|| -2.095,82
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:376,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0644
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:377,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0343
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:37335,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,14
|Açılış
|: 335,64
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|306.436.175
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|203.413.102
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.945.712
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.702.202
|% 9,94
|
|QNBFL
|116,10
|4.707.462
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.508.156
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.626.245
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|QNBFB
|35,60
|1.309.223
|% -8,01
|
|THYAO
|9,09
|1.188.278.712
|% -1,73
|
|GARAN
|7,95
|596.701.840
|% 0,13
|
|ASELS
|23,40
|543.285.740
|% -3,54
|
|ECILC
|5,07
|424.925.120
|% 4,54
|
|PGSUS
|34,54
|308.800.670
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,86
|122.653.311
|% 2,38
|
|THYAO
|9,09
|1.188.278.712
|% -1,73
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|51.095.183
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|183.082.235
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8809
|7,9204
|% 1,27
|
|Frank
|6,6703
|6,7105
|% 0,86
|
|Riyal
|1,7105
|1,7190
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.623
|-7,84
|
|Altın Gr.
|335
|336
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,29
|14,34
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,84
|