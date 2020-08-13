***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.08.2020 17:40
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklamalar
30/06/2020 Faaliyet raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868698
BIST
17:401.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -9,20
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:407,3238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:408,6762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0344
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:40458,98
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 6,93
|Açılış
|: 458,98
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:38
|TSPOR
|4,18
|312.460.395
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.131.217
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|39.610.347
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.747.378
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,79
|166.714.751
|% -9,65
|
|RTALB
|43,32
|684.796.812
|% -9,18
|
|ASELS
|17,66
|1.087.881.938
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,80
|1.009.376.753
|% 1,35
|
|GUSGR
|6,04
|963.849.615
|% -0,82
|
|THYAO
|11,21
|952.090.056
|% -1,84
|
|EKGYO
|1,99
|941.505.730
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,99
|941.505.730
|% -2,45
|
|KARSN
|3,27
|854.482.804
|% 6,86
|
|KRDMD
|2,85
|742.416.020
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|371.929.202
|% 0,66
|
|ODAS
|2,49
|435.726.160
|% -1,58
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3138
|7,3148
|% -0,26
|
|Euro
|8,6638
|8,6758
|% 0,39
|
|Sterlin
|9,5650
|9,6129
|% 0,39
|
|Frank
|8,0197
|8,0680
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9461
|1,9559
|% -0,18
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|32,04
|
|Altın Gr.
|457
|457
|4,91
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.108
|13,44
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|6,50
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|26,76
|26,80
|1,28
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,25
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|-0,12
|