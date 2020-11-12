***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
12.11.2020 15:14
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Açıklamalar
30/09/2020 Ara Dönem Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888116
BIST
16:071.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,54
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.304
En Düşük
1.276
16:077,7489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0456
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,6745
16:079,1481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0407
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,0638
16:07464,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,58
|Açılış
|: 464,42
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
461,52
BIST En Aktif Hisseler16:07
|BFREN
|1.145,80
|44.761.340
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|11.529.536
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|97.883.692
|% 9,98
|
|ETILR
|4,96
|3.329.355
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|6.182.974
|% 9,97
|
|YBTAS
|18.294,10
|591.053
|% -10,00
|
|KSTUR
|170,60
|772.818
|% -9,97
|
|EMNIS
|24,28
|1.403.423
|% -9,94
|
|COSMO
|6,89
|226.761
|% -9,93
|
|EUYO
|7,54
|1.214.679
|% -9,92
|
|GARAN
|8,77
|7.937.956.619
|% 3,18
|
|YKBNK
|2,86
|2.794.846.577
|% 2,14
|
|KRDMD
|4,15
|2.753.730.682
|% 4,80
|
|THYAO
|11,92
|2.462.245.098
|% 1,19
|
|AKBNK
|6,31
|1.950.937.863
|% 1,45
|
|YKBNK
|2,86
|2.794.846.577
|% 2,14
|
|GARAN
|8,77
|7.937.956.619
|% 3,18
|
|KRDMD
|4,15
|2.753.730.682
|% 4,80
|
|EKGYO
|1,92
|645.938.172
|% 1,05
|
|AKBNK
|6,31
|1.950.937.863
|% 1,45
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7433
|7,7489
|% -0,59
|
|Euro
|9,1364
|9,1481
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,1096
|10,1603
|% -1,53
|
|Frank
|8,3898
|8,4404
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0512
|2,0615
|% -0,98
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,24
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-2,86
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.126
|-74,00
|
|Tam
|3.068
|3.148
|-69,46
|
|Yarım
|1.483
|1.523
|-33,61
|
|Çeyrek
|744
|761
|-16,80
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,24
|
Seans Raporu
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