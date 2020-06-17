***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2020 14:59
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JP Morgan Chase Bank Natıonal Assocıatıon Merkezi Columbos Ohıo İstanbul Türkiye Şubesi olarak faaliyet gösteren bankamız 21/05/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 206580 sicil numarası ile kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalamıştır. Denetim 01/01/2020-31/12/2020- 01/01/2021-31/12/2021 - 01/01/2022-31/12/2022 dönemlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851568
BIST
15:16110.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 44,83
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
15:166,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8614
En Düşük
6,8328
15:167,7069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
15:16378,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,68
|Açılış
|: 378,62
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|200.524.364
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|138.746.119
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|5.578.184
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|220.950
|% 9,95
|
|BAYRK
|8,42
|15.053.259
|% 9,92
|
|KSTUR
|41,32
|34.389
|% -9,98
|
|YYAPI
|1,09
|31.638.835
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|41.835.859
|% -9,83
|
|DAGHL
|9,18
|7.671.965
|% -9,82
|
|YGYO
|0,92
|32.372.832
|% -9,80
|
|ECILC
|6,35
|897.285.765
|% 4,10
|
|ASELS
|32,16
|539.745.680
|% -1,11
|
|GARAN
|8,15
|527.354.054
|% -0,73
|
|THYAO
|12,52
|343.012.602
|% -0,40
|
|GUSGR
|4,37
|338.363.280
|% 3,07
|
|IEYHO
|0,84
|272.355.033
|% -6,67
|
|IHLAS
|0,82
|165.319.167
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|309.457.725
|% -0,52
|
|ODAS
|2,16
|322.145.667
|% 0,47
|
|ECILC
|6,35
|897.285.765
|% 4,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5818
|8,6248
|% -0,04
|
|Frank
|7,1882
|7,2315
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-7,53
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.477
|-3,50
|
|Tam
|2.529
|2.542
|-7,40
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-1,80
|
|Çeyrek
|618
|622
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,47
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,85
|0,01
|
|B. Petrol
|40,45
|40,45
|-0,51
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