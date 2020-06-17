***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarJP Morgan Chase Bank Natıonal Assocıatıon Merkezi Columbos Ohıo İstanbul Türkiye Şubesi olarak faaliyet gösteren bankamız 21/05/2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 206580 sicil numarası ile kayıtlı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalamıştır. Denetim 01/01/2020-31/12/2020- 01/01/2021-31/12/2021 - 01/01/2022-31/12/2022 dönemlerini kapsayacak şekilde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851568BIST