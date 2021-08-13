***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.06.2021 tarih ve 30 sayılı kararı ile J.P. Morgan Chase Bank N.A. Merkezi Columbus, Ohio-İstanbul Türkiye Şubesi'nin işlem ve portföy aracılığı faaliyeti ve sınırlı saklama hizmeti izniverilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957949BIST