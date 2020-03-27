***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.03.2020 14:10
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/03/2020
Karar Sayısı
193
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yönetim Kurulu Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832807
BIST
15:3089.320
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -2.207,51
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.954
15:306,4565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0610
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
15:307,0916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0318
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
15:30335,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,32
|Açılış
|: 335,82
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|7,26
|203.011.276
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|TMPOL
|4,30
|2.945.712
|% 9,97
|
|TIRE
|5,20
|26.670.482
|% 9,94
|
|UZERB
|2,56
|203.323
|% 9,87
|
|QNBFL
|116,10
|4.703.747
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.508.156
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.626.099
|% -9,77
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|MTRYO
|4,34
|1.947.408
|% -8,25
|
|THYAO
|9,09
|1.168.253.967
|% -1,73
|
|GARAN
|7,95
|588.522.728
|% 0,13
|
|ASELS
|23,40
|536.448.145
|% -3,54
|
|ECILC
|5,08
|421.540.829
|% 4,74
|
|PGSUS
|34,44
|299.533.446
|% 9,68
|
|IHLGM
|0,86
|121.777.708
|% 2,38
|
|THYAO
|9,09
|1.168.253.967
|% -1,73
|
|ODAS
|1,27
|158.313.300
|% -4,51
|
|IHLAS
|0,45
|51.049.900
|% -2,17
|
|YKBNK
|1,88
|182.900.911
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8780
|7,9175
|% 1,24
|
|Frank
|6,6693
|6,7095
|% 0,84
|
|Riyal
|1,7104
|1,7190
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|336
|336
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,26
|14,34
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
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