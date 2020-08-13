***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2020 17:55
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2020
Karar Sayısı
218
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868708
BIST
17:431.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -8,83
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
17:437,3305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
17:438,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
17:43457,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,68
|Açılış
|: 457,73
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler17:43
|MSGYO
|4,18
|39.614.527
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,18
|312.531.802
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.131.217
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.748.337
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|POLTK
|166,90
|248.944
|% -9,93
|
|GLRYH
|14,77
|167.441.638
|% -9,77
|
|RTALB
|43,10
|689.886.927
|% -9,64
|
|ASELS
|17,66
|1.091.385.175
|% -0,51
|
|TUPRS
|78,75
|1.012.029.128
|% 1,29
|
|GUSGR
|6,06
|971.010.707
|% -0,49
|
|THYAO
|11,23
|961.267.673
|% -1,66
|
|EKGYO
|1,99
|947.274.974
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,99
|947.274.974
|% -2,45
|
|KARSN
|3,25
|874.665.734
|% 6,21
|
|KRDMD
|2,85
|743.345.793
|% -5,63
|
|SKBNK
|1,52
|372.932.004
|% 0,66
|
|ODAS
|2,49
|437.009.317
|% -1,58
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3206
|7,3305
|% -0,04
|
|Euro
|8,6695
|8,6854
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5567
|9,6046
|% 0,30
|
|Frank
|8,0138
|8,0621
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9451
|1,9548
|% -0,23
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|31,35
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,73
|26,76
|1,24
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|0,26
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|-0,23
|