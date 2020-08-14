***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 09:33
Konsolide Olmayan
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2020
Karar Sayısı
218
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868888
BIST
10:531.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -10,17
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:537,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3730
En Düşük
7,3269
10:538,7054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0273
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:53461,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 461,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:53
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.065.643
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.731.701
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.598.647
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.873.440
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|844.955
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|7.639.141
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,99
|444.707.960
|% 0,51
|
|TUPRS
|79,65
|253.568.035
|% 1,59
|
|THYAO
|10,99
|181.013.366
|% -1,35
|
|KARSN
|3,19
|148.442.536
|% -3,04
|
|TSPOR
|4,42
|147.591.073
|% 5,74
|
|EKGYO
|1,99
|444.707.960
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,09
|123.921.961
|% 2,96
|
|TSKB
|1,09
|55.906.609
|% -2,68
|
|KARSN
|3,19
|148.442.536
|% -3,04
|
|YKBNK
|2,07
|92.635.566
|% -1,90
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3697
|7,3730
|% 0,44
|
|Euro
|8,6996
|8,7054
|% 0,31
|
|Sterlin
|9,5984
|9,6465
|% 0,39
|
|Frank
|8,0593
|8,1079
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9588
|1,9687
|% 0,39
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|-6,75
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,73
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,20
|
|B. Petrol
|44,84
|44,84
|-0,12
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Seans Raporu
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