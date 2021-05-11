***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
11.05.2021 12:57
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/05/2021
Karar Sayısı
274
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31 Mart 2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936147
BIST
12:351.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,54
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
12:358,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,0986
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3907
En Düşük
8,2733
12:3510,1417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0543
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1703
En Düşük
10,0522
12:35491,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,76
|Açılış
|: 491,83
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
494,40
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DGGYO
|10,69
|2.341.960
|% 9,98
|
|KSTUR
|334,90
|524.479
|% 9,98
|
|MERIT
|291,20
|1.188.974
|% 9,97
|
|YAPRK
|82,35
|2.533.970
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|VAKFN
|11,34
|111.880.962
|% -10,00
|
|BJKAS
|9,11
|97.668.713
|% -9,98
|
|FENER
|23,52
|84.418.063
|% -9,95
|
|DIRIT
|4,86
|134.350
|% -8,13
|
|INVEO
|125,00
|65.208.892
|% -7,75
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|TUPRS
|98,60
|398.775.168
|% 2,98
|
|EREGL
|19,99
|365.511.983
|% -0,55
|
|KRDMD
|8,41
|318.957.681
|% -1,98
|
|CEMAS
|1,39
|191.310.243
|% 5,30
|
|PETKM
|6,41
|616.500.327
|% -3,32
|
|YKBNK
|2,11
|134.096.716
|% -0,47
|
|GSRAY
|3,54
|200.868.389
|% 9,94
|
|THYAO
|13,39
|730.730.948
|% 0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3841
|8,3891
|% 1,32
|
|Euro
|10,1281
|10,1491
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,7501
|11,8090
|% 0,66
|
|Frank
|9,1845
|9,2398
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2182
|2,2294
|% 0,79
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,24
|
|Altın Gr.
|492
|492
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,37
|27,41
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,34
|-0,01
|
|B. Petrol
|69,39
|69,39
|0,84
|