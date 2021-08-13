***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 20:54
***TCM*** JP MORGAN CHASE BANK N.A. MERKEZİ COLUMBUS OHIO - İSTANBUL TÜRKİYE ŞUBESİ( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
290
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30 Haziran 2021 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958158
BIST
18:051.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
18:058,5190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
18:0510,0629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
18:05487,22
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,87
|Açılış
|: 487,10
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
488,30
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|16,94
|462.737
|% 10,00
|
|VKING
|7,60
|4.478.462
|% 9,99
|
|SUMAS
|81,00
|1.223.932
|% 9,98
|
|ISKPL
|41,70
|83.921.988
|% 9,97
|
|IZFAS
|6,20
|5.705.150
|% 9,93
|
|IDGYO
|2,95
|14.133.009
|% -9,79
|
|EDATA
|15,56
|14.594.978
|% -7,66
|
|YBTAS
|11.113,40
|55.951
|% -6,61
|
|MARKA
|5,20
|12.782.194
|% -6,47
|
|SNKRN
|27,98
|525.436
|% -5,73
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TUPRS
|100,60
|684.178.334
|% 2,34
|
|THYAO
|12,42
|544.852.925
|% -0,08
|
|YKBNK
|2,49
|366.653.534
|% -0,80
|
|GARAN
|9,27
|1.188.566.618
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,37
|1.039.256.184
|% 3,08
|
|SISE
|8,69
|949.738.872
|% 3,21
|
|TSKB
|1,32
|97.807.788
|% 1,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5174
|8,5190
|% -0,26
|
|Euro
|10,0398
|10,0629
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,7759
|11,8350
|% 0,14
|
|Frank
|9,2693
|9,3251
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2643
|2,2756
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|26,86
|
|Altın Gr.
|487
|487
|5,75
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,13
|
|B. Petrol
|70,11
|70,11
|-1,20
|