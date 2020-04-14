***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.04.2020 13:01
***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
TCC Fon 2020 1. Çeyrek Araci Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 7.232,44 % 0,0102 % 0,01 % 82
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 7.000,31 % 0,147 % 0,01 % 6
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 473.794,44 % 0,03614 % 0,5505 % 1.523,04
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837743
BIST
15:5097.963
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.564,66
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:506,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0285
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7999
En Düşük
6,7646
15:507,4560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0729
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4599
En Düşük
7,3720
15:50377,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 4,67
|Açılış
|: 377,60
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
378,37
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.092.977
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|KLNMA
|48,88
|37.967.609
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|TAVHL
|21,50
|180.164.802
|% 9,97
|
|IHEVA
|2,32
|132.191.330
|% -9,73
|
|PRZMA
|3,95
|30.798.285
|% -9,20
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,74
|1.430.164.219
|% 5,40
|
|ASELS
|26,22
|1.315.342.634
|% 5,13
|
|GARAN
|8,63
|756.655.957
|% 2,01
|
|PGSUS
|61,25
|643.496.008
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,63
|434.824.738
|% 1,94
|
|GSRAY
|2,63
|434.824.738
|% 1,94
|
|IHLGM
|1,09
|161.634.869
|% 1,87
|
|IEYHO
|0,61
|89.094.066
|% 1,67
|
|THYAO
|10,74
|1.430.164.219
|% 5,40
|
|YKBNK
|2,03
|245.239.156
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5225
|8,5653
|% 1,00
|
|Frank
|7,0421
|7,0845
|% 1,08
|
|Riyal
|1,8024
|1,8114
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|14,48
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,60
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.473
|29,50
|
|Tam
|2.482
|2.545
|30,40
|
|Yarım
|1.207
|1.239
|14,80
|
|Çeyrek
|606
|619
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|15,62
|15,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,16
|31,16
|-0,58
|
Seans Raporu
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